विज्ञापन
विशेष लिंक

चीन की सड़कों पर दौड़ी सेल्फ ड्राइविंग बस, Video देख लोग शॉक्ड, बोले- दुनिया से 50 साल आगे चल रहा है China

चीन से वायरल सेल्फ ड्राइविंग बस पर एक यूजर ने लिखा है, चीन तरक्की करता जा रहा है और वह दुनिया से बहुत आगे निकल चुका है'. दूसरा यूजर लिखता है, हमारे देश में अभी तक बुलेट ट्रेन नहीं आई और यहां एक सेल्फ ड्राइविंग बस भी आ गई'.  

Read Time: 3 mins
Share
चीन की सड़कों पर दौड़ी सेल्फ ड्राइविंग बस, Video देख लोग शॉक्ड, बोले- दुनिया से 50 साल आगे चल रहा है China
चीन की सड़कों पर दौड़ी सेल्फ ड्राइविंग बस, देखें Video

चीन टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट में भारत से 50 साल आगे है. ऐसा दावा किया जाता है, चीन से वायरल उन वीडियो के आधार पर जिसमें चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, साफ-सुथरी सड़के और हाईटेक बैंकिंग सिस्टम देखने को मिलते हैं. और ये बात काफी हद तक सच भी है. एक तरफ भारत की तुलना पाकिस्तान की जाती है, जबकि चीन हमसे आगे बढ़ता जा रहा है. चीन इस वक्त विकास के रास्ते में दुनिया में सबसे आगे चल रहा है और उसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना एडवांस और हाईटेक है कि भारत को वहां तक पहुंचने में कई साल लग सकते हैं. अब चीन से आए इस वीडियो ने एक बार फिर उन देशों को मुंह पर तमाचा मारा है, जो अपने देश के डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दे रहे हैं.

चीन में दौड़ी सेल्फ ड्राइविंग बस (China Self Driving Bus Video)
डॉक्टर शीतल यादव नामक एक महिला ने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में चीन की सड़क पर एक सेल्फ ड्राइविंग बस दौड़ती नजर आ रही है, जिसमें यात्री भी बैठे हुए हैं. यह एक कॉम्पैक साइज बस है, जिसमें 20 से ज्यादा सवारी आराम से आ सकती है. लुक की बात करें तो यह दिखने में मेट्रो ट्रेन के एक कोच की तरह साफ-सुथरी और फुली एयरकंडीनर है. एक्स हैंडल पर वायरल इस वीडियो को देखने के बाद लोग अपनी-अपनी क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, चलिए जानते हैं.

देखें Video:
 


चीन की सेल्फ ड्राइविंग बस पर लोगों का क्या कहना? (Users on China Self Driving Bus)
चीन से वायरल सेल्फ ड्राइविंग बस पर एक यूजर ने लिखा है, चीन तरक्की करता जा रहा है और वह दुनिया से बहुत आगे निकल चुका है'.  दूसरा यूजर लिखता है, हमारे देश में अभी तक बुलेट ट्रेन नहीं आई और यहां एक सेल्फ ड्राइविंग बस भी आ गई'.  तीसरे ने लिखा है, चीन ने विकास के मामले में सभी देशों को बहुत पीछे छोड़ दिया है'. चौथे ने लिखा है, भारत में भी ऐसी बस आनी चाहिए'. पांचवां लिखता है, भारत में ऐसी टेक्नोलॉजी आने में बहुत समय लगेगा हो सकता है'. अब लोग चीनी सेल्फ ड्राइविंग बस वाले इस वीडियो पर चीन का गुणगान कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: मुंह में मछली दबाए पानी में तैरता दिखा सांप, वायरल Video देख यूजर्स ने लिए मज़े, बोले- Snake को Snack मिल गया

डब्बे में लावारिस मिली पाकिस्तानी लड़की, चीनी दंपत्ति ने लिया गोद, बन गई सोशल मीडिया स्टार, दिलचस्प है कहानी

क्षमा चाहता हूं... उबर ड्राइवर ने राइड कैंसिल करते हुए मैसेज में लिखी ऐसी बात, तारीफ करते नहीं थक रहे लोग


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
China Self Driving Bus, China Viral Video, Self Driving Bus
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com