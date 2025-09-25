विज्ञापन
मुंह में मछली दबाए पानी में तैरता दिखा सांप, वायरल Video देख यूजर्स ने लिए मज़े, बोले- Snake को Snack मिल गया

लोग इस वीडियो पर फनी कमेंट्स पोस्ट कर वीडियो का लुत्फ उठा रहे हैं. वीडियो पर अब तक 3 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं. कईयों ने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लाफिंग इमोजी शेयर किए हैं.

मुंह में मछली दबाए पानी में तैरता दिखा सांप, वायरल Video देख यूजर्स ने लिए मज़े, बोले- Snake को Snack मिल गया
बारिश के पानी में मुंह में मछली दबाकर निकला सांप, वीडियो देख लोग हैरान

कोलकाता में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं. सोशल मीडिया पर वीडियो में बारिश का पानी घरों, दफ्तरों और कारों में घुसता दिख रहा है. कोलकाता की सड़कों पर पानी भर जाने के वीडियो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं और एक वीडियो ने तो इंटरनेट को हिलाकर रख दिया है. इस वीडियो में एक सांप पानी से भरे इलाके में तैर रहा है और उसने अपने मुंह में एक मछली दबा रखी है. सोशल मीडिया पर सांप और मछली का यह वीडियो छा गया है और लोग इस पर फनी कमेंट्स कर रहे हैं.

सांप और मछली का वीडियो वायरल( Snake Swims with Fish Video)

इंस्टाग्राम यूजर आत्रेयी मित्रा ने यह अद्भुत वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'दुर्गा पूजा से ठीक पहले कोलकाता और उसके छोटे-छोटे फायदे, एक घर के अंदर से लिए गए इस सीन में एक सांप अपने मुंह में मछली पकड़े हुए बाढ़ वाले इलाके में घूम रहा है, क्लिप की शुरुआत में लिखा है, 'बस कोलकाता की बातें'. अब कमेंट बॉक्स में कई लोगों ने कहा कि वीडियो में दिख रहा सांप चेकर्ड कीलबैक है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में जोल धोरा कहा जाता है. इस वीडियो में मछली के प्रति कोलकाता का प्रेम दिखता है, जो बंगालियों का खास खाना है. इस वीडियो पर लोग अब फनी कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं.

देखें Video:
 



लोगों ने किए फनी कमेंट्स (Snake and Fish Viral Video)

इस वीडियो पर एक यूजर ने कहा है, 'भाई ने साबित कर दिया कि वह बंगाली है, एक अन्य ने ट्वीट किया, 'कोलकाता के सांप भी माछ भात खाना चाहते हैं'. तीसरे यूजर ने लिखा है, 'भाई आज पूरी रात पार्टी करेगा'. चौथा यूजर लिखता है, 'कोलकाता पल'. एक ने लिखा है, बंगाली सांप'. एक अन्य ने लिखा है, सांप को भी बंगाली मछली पसंद  है'.

