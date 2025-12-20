होटल के कमरे में घुसते ही उड़ गए होश! दो साल तक बंद रहे दरवाज़े के पीछे छिपा था डरावना मंजर

China Esports hotel: चीन के उत्तर-पूर्वी शहर चांगचुन में स्थित एक ई-स्पोर्ट्स होटल में रूटीन चेकआउट के दौरान ऐसा मंजर सामने आया, जिसने अनुभवी होटल कर्मचारियों को भी हैरान कर दिया. लगभग दो साल तक लगातार ठहरने के बाद जब एक गेस्ट ने कमरा छोड़ा, तो वह कचरे से पूरी तरह दबा हुआ मिला. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आते ही वायरल हो गया और गेमिंग की लत, अकेलापन और उपेक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर बहस छिड़ गई.

क्या हुआ था उस होटल के कमरे में?

होटल स्टाफ को दिसंबर के मध्य में सामान्य जांच की उम्मीद थी, लेकिन दरवाज़ा खुलते ही सामने कचरे के ढेर दिखाई दिए. कुछ जगहों पर कूड़ा करीब एक मीटर ऊंचा था. बताया गया कि मेहमान ने 12 दिसंबर को चेकआउट किया और अपने पूरे स्टे के दौरान एक बार भी हाउसकीपिंग नहीं करवाई. कमरे के भीतर टेकअवे डिब्बे, खाने के रैपर, प्लास्टिक बैग और खाली बोतलें हर जगह फैली थीं. कमरे की असली बनावट पहचानना तक मुश्किल हो गया था.

क्यों इतना चौंकाने वाला था यह मामला?

होटल स्टाफ के लिए गंदे कमरे कोई नई बात नहीं, लेकिन इस मामले की मात्रा और अवधि ने सबको हैरान कर दिया. फर्श पर डिब्बों की परतें, हर कोने में प्लास्टिक और पैकेजिंग, और ई-स्पोर्ट्स के लिए बने महंगे गेमिंग डेस्क और कुर्सियां तक कूड़े में दबी मिलीं. कमरा रहने की जगह कम और कूड़ाघर ज्यादा लग रहा था. रिपोर्ट्स के मुताबिक शौचालय के आसपास इस्तेमाल किया हुआ टॉयलेट पेपर पड़ा था, सिंक जाम था और फर्श पर मोटी गंदगी जमी हुई थी. स्टाफ ने इसे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक बताया.

कौन था वह मेहमान और कैसे रहा दो साल?

होटल कर्मचारियों के अनुसार, वह शख्स लगभग कभी बाहर नहीं निकलता था. कई कर्मचारियों ने कहा कि उन्होंने उसे कभी आमने-सामने देखा ही नहीं. वह लगातार गेमिंग करता था, खाने के लिए डिलीवरी पर निर्भर रहता था और कचरा सीधे फर्श पर फेंक देता था. समय के साथ कचरे की परतें जमा होती चली गईं.

देखें Video:

Man checks out from a hotel in China after two years



This is how the hotel room was found…pic.twitter.com/BwZHjx5Jtg — Defiant L's (@DefiantLs) December 18, 2025

चीन में ई-स्पोर्ट्स होटल क्या होते हैं?

चीन में ई-स्पोर्ट्स होटल गेमर्स के लिए बनाए जाते हैं, जहां हाई-एंड कंप्यूटर, आरामदायक कुर्सियां, बड़े मॉनिटर और तेज इंटरनेट उपलब्ध होता है. यहां अल्पकालिक और दीर्घकालिक, दोनों तरह के ठहराव की सुविधा होती है. चांगचुन का यह होटल भी इसी तरह का था, इसलिए कमरे की बदहाली और ज्यादा चौंकाने वाली लगी.

होटल ने क्या कदम उठाए?

मेहमान के जाने के बाद होटल ने पेशेवर सफाई टीम बुलाई. तीन दिनों तक लगातार सफाई चली और भारी मात्रा में कचरा बाहर निकाला गया. इसके बावजूद होटल प्रबंधन ने बताया कि कमरा अभी भी रहने लायक नहीं है और पूरी मरम्मत की जरूरत पड़ेगी.

वीडियो क्यों हुआ वायरल?

कमरे के भीतर का दृश्य सोशल मीडिया पर आते ही तेजी से फैल गया. लोगों ने हैरानी और गुस्सा जताया, मेहमान की मानसिक स्थिति पर चिंता की, और सवाल उठाया कि दो साल तक यह सब कैसे अनदेखा रहा. वीडियो की भयावहता ने इसे बेहद शेयर करने योग्य बना दिया.

गेमिंग की लत पर बड़ा सवाल

यह मामला सिर्फ वायरल कंटेंट नहीं, बल्कि एक चेतावनी भी है. विशेषज्ञ लंबे समय से कह रहे हैं कि ज्यादा गेमिंग और सामाजिक अलगाव से स्वच्छता, नींद और मानसिक स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित हो सकता है. चीन पहले ही नाबालिगों के लिए गेमिंग पर नियम लागू कर चुका है, लेकिन यह घटना दिखाती है कि वयस्कों में भी यह समस्या कितनी गंभीर हो सकती है.

क्या होटल नीतियां बदलेंगी?

इस घटना के बाद होटल उद्योग में चर्चा शुरू हो गई है, क्या लंबे समय तक ठहरने वालों के लिए अनिवार्य निरीक्षण होना चाहिए? क्या अनिश्चित काल तक सफाई से इनकार की अनुमति होनी चाहिए? निजता जरूरी है, लेकिन यह मामला दिखाता है कि बिना निगरानी के अलगाव खतरनाक स्तर तक पहुंच सकता है.

क्यों दुनिया भर में गूंज रही है यह कहानी?

यह कहानी सिर्फ चीन की नहीं है. यह आधुनिक जीवन में डिजिटल दुनिया में डूब जाने, अकेलेपन और वास्तविक देखभाल की कमी का प्रतीक बन गई है. कचरे में दबा कमरा दरअसल एक चेतावनी है कि कोई इंसान कितनी आसानी से खामोशी में टूट सकता है.

