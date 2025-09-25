विज्ञापन
विशेष लिंक

क्षमा चाहता हूं... उबर ड्राइवर ने राइड कैंसिल करते हुए मैसेज में लिखी ऐसी बात, तारीफ करते नहीं थक रहे लोग

मुंबई में हुई एक हालिया घटना ने दिखाया है कि ईमानदारी और विनम्रता एक स्थायी छाप छोड़ सकती है. मुंबई के इस कैब ड्राइवर ने राइड के लिए इंकार तो किया लेकिन इस अंदाज में भी सामने वाला तारीफ किया बिना नहीं रह पाया.

Read Time: 3 mins
Share
क्षमा चाहता हूं... उबर ड्राइवर ने राइड कैंसिल करते हुए मैसेज में लिखी ऐसी बात, तारीफ करते नहीं थक रहे लोग
उबर ड्राइवर ने राइड कैंसिल करते हुए लिखा, क्षमा चाहता हूं

अक्सर सोशल मीडिया पर लोग कैब ड्राइवर्स की बदसलूकी की शिकायत करते नजर आते हैं. लेकिन इसके उलट एक कैब ड्राइवर ने सोशल मीडिया यूजर्स को अपना मुरीद बना लिया है. मुंबई में हुई एक हालिया घटना ने दिखाया है कि ईमानदारी और विनम्रता एक स्थायी छाप छोड़ सकती है. मुंबई के इस कैब ड्राइवर ने राइड के लिए इंकार तो किया लेकिन इस अंदाज में भी सामने वाला तारीफ किया बिना नहीं रह पाया.

बोरीवली से ठाणे के लिए उबर बुक करने वाले एक यात्री को एक राइड कैंसिलेशन का नोटिफिकेशन मिला, लेकिन उसका लहजा ऐसा था कि यात्री ने उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर, तारीफ की. यह पोस्ट Reddit पर @ImpressiveTie3461 अकाउंट से शेयर किया गया. जिसका टाइटल था, "उबर यात्रा पर मुझे अब तक का सबसे विनम्र और डिटेल कैंसिलेशन मिला है."

The most polite & detailed cancellation I have received on an Uber ride.
byu/ImpressiveTie3461 inindiasocial

ईमानदारी ने दिल जीत लिया

किराया देखने के बाद, सुनील नाम के कैब ड्राइवर को एहसास हुआ कि उसे उस यात्रा के लिए बहुत कम कमाई होगी जिसमें उसे लेने और छोड़ने में डेढ़ घंटे लगते हैं. बुकिंग को नज़रअंदाज़ करने के बजाय, उसने विनम्रता से अपनी स्थिति बताई.

मैसेज में, उसने कम किराए और लगने वाले लंबे समय पर ज़ोर दिया, और कहा कि अगर वह स्वीकार कर लेता है तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा. उसने आखिर में एक सच्ची माफ़ी मांगी. उसने लिखा, "माफ़ कीजिए, सर मैंने अभी देखा सिर्फ़ 250 रुपये मिल रहे हैं... मैं नहीं आ पाऊंगा क्षमा चाहता हूं."

यात्री ने मैसेस एक स्क्रीनशॉट रेडिट पर शेयर किया, जहां ड्राइवर की ईमानदारी और सम्मानजनक रवैये की जमकर तारीफ हो रही है.

Latest and Breaking News on NDTV

एक यूज़र ने लिखा, "भाई सच में एक अच्छा इंसान है, ऐसे लोगों से प्यार करता हूं, मुझे जीने का मन करता है, भगवान उसे आशीर्वाद दे." एक दूसरे यूज़र ने लिखा, "वाह! ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओगे सुनील भाई." एक तीसरे यूज़र ने लिखा, "आप शायद ही कभी किसी को राइड कैंसिल करने के लिए 5-स्टार देने के लिए मजबूर महसूस करते हैं."

यह भी पढ़ें: बिहार जा रही महिला ने 2 AC कोच का शेयर किया Video, बिना टिकट यात्रियों की भीड़ देख उड़े होश, बताया- बुरा अनुभव

ससुरजी आटा मांड रहे और सामने बैठकर देख रही बहू, बेटे ने शेयर किया Video, लोगों का दिल खुश हो गया

पानी पी रहा था, बैलेंस बिगड़ा और बालकनी से जा गिरा शख्स, नीचे का नज़ारा देख लोगों के उड़े होश, जोधपुर का Video वायरल

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Uber Driver, Uber Driver Video, Cab Driver News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com