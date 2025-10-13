विज्ञापन
करवाचौथ पर घर जाने में लेट हो गया पति, पुलिस वाले ने रास्ते में रोककर पूछे सवाल, फिर जो किया, Video दिल जीत लेगा

वीडियो में पुलिसकर्मी एक सिक्योरिटी गार्ड को पैदल घर जाते देख उसे बाइक से छोड़ने का फैसला करता है, ताकि वह समय पर अपनी पत्नी के साथ करवाचौथ की पूजा कर सके.

पुलिस वालों का नाम लो तो जेहन में ऐसे शख्स की इमेज आती है जो थोड़ा सख्त होगा. थोड़ा रूड भी हो सकता है. और, कई बार पुलिस वालों का नाम लेने पर निगेटिव इमेज ही बनती है. लेकिन इस इमेज से इतर अकसर पुलिसवाले भी लोगों की मदद के लिए तैयार रहते हैं. सोशल मीडिया पर एक पुलिसवाले का ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है. जो आपको अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर देगा. पुलिस वाले ने जो किया, ऐसा आमतौर पर किसी कॉप से उम्मीद नहीं की जा सकती है. इसलिए शायद उसे देखकर आप सल्यूट करने पर भी मजबूर हो जाएं.

गार्ड से पूछे सवाल

इंस्टाग्राम पर एक पुलिस वाले का वीडियो वायरल हो रहा है. जिसे शेयर किया है अश मलिक यूपी कॉप नाम के इंस्टाग्राम हैंडल ने. इस वीडियो में आपको बाइक पर सवार एक पुलिसवाला नजर आएगा. जो अपने पास से गुजर रहे एक गार्ड को रोककर बात करने लगता है. ये पुलिसवाला उस गार्ड से पूछता है कि वो कितनी दूर जाएगा. तब गार्ड बताता है कि वो चार किमी पैदल चल कर जाएगा. तब पुलिसवाला उस गार्ड से बहुत सारी बातें करता है और अंदाजा लगता है कि करवाचौथ की पूजा का समय होने तक गार्ड घर नहीं पहुंच सकेगा.

ऐसे जीता दिल

पुलिसवाले के सारे सवालों का जवाब देने के बाद वो गार्ड वापस जाने लगा. तब उसे रोककर पुलिसवाले ने कहा कि वो पैदल न जाए और उसे अपनी बाइक पर बिठा लिया. फिर पुलिसवाले ने ही उस गार्ड को समय पर घर पहुंचा दिया. जहां उसके घर के लोग पहले से ही उसके इंतजार में बैठे थे. उसे समय पर घर आया देखकर फैमिली मेंबर्स भी काफी खुश हुए. इसके बाद पुलिस वाले ने घर के लोगों को मिठाई भी लाकर खिलाई. उस पुलिसवाले के इस जश्चर की लोग काफी तारीफें कर रहे हैं. कुछ यूजर्स ने लिखा कि सारे पुलिसवाले ऐसे हो जाएं तो लोगों की उनके प्रति सोच ही बदल जाए. कुछ यूजर्स ने लिखा कि इस पुलिस कॉप के लिए दिल से रिस्पेक्ट आ रहा है.

