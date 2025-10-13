करवाचौथ पर घर जाने में लेट हो गया पति, पुलिस वाले ने रास्ते में रोककर पूछे सवाल, फिर जो किया, Video दिल जीत लेगा

पुलिस वालों का नाम लो तो जेहन में ऐसे शख्स की इमेज आती है जो थोड़ा सख्त होगा. थोड़ा रूड भी हो सकता है. और, कई बार पुलिस वालों का नाम लेने पर निगेटिव इमेज ही बनती है. लेकिन इस इमेज से इतर अकसर पुलिसवाले भी लोगों की मदद के लिए तैयार रहते हैं. सोशल मीडिया पर एक पुलिसवाले का ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है. जो आपको अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर देगा. पुलिस वाले ने जो किया, ऐसा आमतौर पर किसी कॉप से उम्मीद नहीं की जा सकती है. इसलिए शायद उसे देखकर आप सल्यूट करने पर भी मजबूर हो जाएं.

देखें Video:

गार्ड से पूछे सवाल

इंस्टाग्राम पर एक पुलिस वाले का वीडियो वायरल हो रहा है. जिसे शेयर किया है अश मलिक यूपी कॉप नाम के इंस्टाग्राम हैंडल ने. इस वीडियो में आपको बाइक पर सवार एक पुलिसवाला नजर आएगा. जो अपने पास से गुजर रहे एक गार्ड को रोककर बात करने लगता है. ये पुलिसवाला उस गार्ड से पूछता है कि वो कितनी दूर जाएगा. तब गार्ड बताता है कि वो चार किमी पैदल चल कर जाएगा. तब पुलिसवाला उस गार्ड से बहुत सारी बातें करता है और अंदाजा लगता है कि करवाचौथ की पूजा का समय होने तक गार्ड घर नहीं पहुंच सकेगा.

ऐसे जीता दिल

पुलिसवाले के सारे सवालों का जवाब देने के बाद वो गार्ड वापस जाने लगा. तब उसे रोककर पुलिसवाले ने कहा कि वो पैदल न जाए और उसे अपनी बाइक पर बिठा लिया. फिर पुलिसवाले ने ही उस गार्ड को समय पर घर पहुंचा दिया. जहां उसके घर के लोग पहले से ही उसके इंतजार में बैठे थे. उसे समय पर घर आया देखकर फैमिली मेंबर्स भी काफी खुश हुए. इसके बाद पुलिस वाले ने घर के लोगों को मिठाई भी लाकर खिलाई. उस पुलिसवाले के इस जश्चर की लोग काफी तारीफें कर रहे हैं. कुछ यूजर्स ने लिखा कि सारे पुलिसवाले ऐसे हो जाएं तो लोगों की उनके प्रति सोच ही बदल जाए. कुछ यूजर्स ने लिखा कि इस पुलिस कॉप के लिए दिल से रिस्पेक्ट आ रहा है.

यह भी पढ़ें: इस शख्स ने बनाया अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड, 2253 शब्दों का रखा नाम, गिनीज बुक में हुआ दर्ज

नाम है ‘विधायक', बादाम, काजू और घी खाता है यह भैंसा, दूर-दूर से देखने आते हैं लोग, करोड़ों में है इसकी कीमत

इस नर्सिंग होम में बुजुर्गों के आगे महिला स्टाफ से करवाया जाता है अश्लील डांस, वजह जान चौंक जाएंगे आप