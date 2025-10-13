इस शख्स ने बनाया अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड, 2253 शब्दों का रखा नाम, गिनीज बुक में हुआ दर्ज

Worlds Longest Name: लंबे नाम कई संस्कृतियों में अहम भूमिका निभाते हैं. ये नाम परंपराओं और सामाजिक संरचनाओं को दर्शाते हैं. दक्षिण भारत में, नामों में अक्सर गांव, पिता का नाम और दिया गया नाम शामिल होता है. अरब जगत में, नाम एक पितृनाम प्रणाली का पालन करते हैं, जिसमें व्यक्ति, पिता, दादा और कभी-कभी परिवार या आदिवासी नाम शामिल होते हैं, जो वंश और विरासत पर ज़ोर देते हैं. पश्चिमी देशों में भी ऐसी ही परंपराएं अपनाई जाती हैं. प्रसिद्ध उदाहरणों में बिली इलिश, जिनका पूरा नाम बिली इलिश पाइरेट बेयर्ड ओ'कोनेल है, और पाब्लो पिकासो, जिनका पूरा नाम पाब्लो डिएगो जोस फ्रांसिस्को डी पाउला जुआन नेपोमुसेनो मारिया डे लॉस रेमेडियोस सिप्रियानो डे ला सैंटिसिमा त्रिनिदाद रुइज़ वाई पिकासो है, शामिल हैं. हालांकि ये नाम काफी रूप से लंबे हैं, लेकिन लॉरेंस वॉटकिंस के सामने ये कुछ भी नहीं हैं, जिनके नाम सबसे लंबे व्यक्तिगत नाम का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है.

2253 शब्दों का नाम

मार्च 1990 में, न्यूज़ीलैंड में जन्मे लॉरेंस ने कानूनी तौर पर अपने नाम में 2,000 से ज़्यादा मध्य नाम शामिल कर लिए. इस असाधारण बदलाव ने उन्हें सबसे लंबे व्यक्तिगत नाम का गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में खिताब दिलाया, जिसमें कुल 2,253 अनोखे शब्द थे.

GWR से बात करते हुए, उन्होंने बताया: "मैं हमेशा से ही कुछ लोगों द्वारा बनाए गए अनोखे रिकॉर्डों से आकर्षित रहा हूं और मैं सचमुच उस दुनिया का हिस्सा बनना चाहता था. मैंने गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की किताब को शुरू से अंत तक पढ़ा ताकि देख सकूं कि क्या कोई ऐसा रिकॉर्ड है जिसे मैं तोड़ सकता हूं और मेरे पास तोड़ने का एकमात्र मौका मौजूदा रिकॉर्ड धारक से ज़्यादा नाम जोड़ने का था."

यह प्रक्रिया लंबी थी, और उस समय कंप्यूटर के सीमित उपयोग के कारण और भी कठिन हो गई थी, और लॉरेंस ने अपने नामों की पूरी सूची टाइप करवाने के लिए कई सौ डॉलर का भुगतान किया. उनके आवेदन को शुरू में ज़िला न्यायालय ने मंज़ूरी दे दी थी, लेकिन रजिस्ट्रार जनरल ने उसे अस्वीकार कर दिया. निडर होकर, लॉरेंस ने न्यूज़ीलैंड के उच्च न्यायालय में अपील की, जिसने उनके पक्ष में फैसला सुनाया. इसके तुरंत बाद, इसी तरह के मामलों को रोकने के लिए दो कानूनों में बदलाव किया गया. मूल रूप से 2,310 नामों वाला रिकॉर्ड, बाद में गिनीज दिशानिर्देशों के अनुसार संशोधित करके 2,253 कर दिया गया.

गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार, लॉरेंस उस समय शहर के पुस्तकालय में काम करते थे और किताबों से और सहकर्मियों की सिफ़ारिशों से नाम चुनते थे. "मेरा पसंदीदा नाम AZ2000 है, यानी मेरे पास A से Z तक के नाम हैं और मेरे पास 2000 नाम हैं."

वह कहते हैं कि जब वह लोगों को बताते हैं कि उनके कितने नाम हैं, तो आमतौर पर लोग उनकी बात नहीं मान पाते. इससे उन्हें सबसे ज़्यादा परेशानी सरकारी विभागों से होती है, क्योंकि वे किसी भी पहचान पत्र पर उनका पूरा नाम नहीं लिख पाते.

