नाम है ‘विधायक’, बादाम, काजू और घी खाता है यह भैंसा, दूर-दूर से देखने आते हैं लोग, करोड़ों में है इसकी कीमत

विधायक को बादाम, काजू, घी, सरसों के तेल और प्रतिदिन 8-10 लीटर दूध सहित उत्तम आहार दिया जाता है. यह भैंसा लगातार दो वर्षों से अपराजित है और प्रमुख पशुपालन प्रतियोगिताओं में ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीत चुका है.

नाम है ‘विधायक’, बादाम, काजू और घी खाता है यह भैंसा, दूर-दूर से देखने आते हैं लोग, करोड़ों में है इसकी कीमत
8 करोड़ का है भैंसा 'विधायक', देखने के लिए लगती हैं भीड़

मुर्रा नस्ल का एक भैंसा, जिसका नाम उसके मालिक और हरियाणा के पद्मश्री पुरस्कार विजेता नरेंद्र सिंह ने विधायक रखा है. ये भैंसा मेरठ के आईआईएमटी विश्वविद्यालय में आयोजित किसान मेले का मुख्य आकर्षण बन गया. 8 करोड़ रुपये की कीमत वाले इस भैंसे को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी, और दूर-दूर से लोग इस बेशकीमती जानवर की एक झलक पाने के लिए आए. मेले में भैंसे को देखने आ रहे लोग उसके आकार और कीमत दोनों पर हैरानी जताते हुए उसकी तस्वीरें और वीडियो बनाते देखे गए.

विधायक कोई साधारण भैंसा नहीं है, यह एक शुद्ध मुर्रा नस्ल है जो अपनी उत्कृष्ट आनुवंशिकी, उच्च दूध उत्पादन और मजबूत कद-काठी के लिए जाना जाता है. इसी वजह से इसकी कीमत इतनी ऊंची है. इसके मालिक इस भैंसे के वीर्य को बेचकर सालाना कई लाख रुपये कमाते हैं, जिसकी इसकी उत्कृष्ट प्रजनन गुणवत्ता के कारण काफी मांग है. इच्छुक खरीदारों ने कई प्रस्ताव दिए हैं, लेकिन सिंह ने इसे बेचने से साफ इनकार कर दिया है.

क्या खाता है ‘विधायक'?

सिंह ने बताया, कि विधायक को बादाम, काजू, घी, सरसों के तेल और प्रतिदिन 8-10 लीटर दूध सहित उत्तम आहार दिया जाता है. यह भैंसा लगातार दो वर्षों से अपराजित है और प्रमुख पशुपालन प्रतियोगिताओं में ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीत चुका है.

पिछले साल, विधायक ने मेरठ स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया और निर्णायकों और दर्शकों, दोनों को प्रभावित किया. पूरे क्षेत्र के उच्च-गुणवत्ता वाले पशुओं के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए, उसने बेजोड़ ताकत और उपस्थिति के साथ मैदान पर अपना दबदबा बनाया.

हालांकि, मेला समाप्त हो चुका है, विधायक अभी भी शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है. प्रदर्शित किए गए कई पशुओं में से, कोई भी उसकी प्रसिद्धि या प्रदर्शन का मुकाबला नहीं कर सका, जिससे एक सच्चे चैंपियन के रूप में उसकी प्रतिष्ठा और मजबूत हुई.

