इस नर्सिंग होम में बुजुर्गों के आगे महिला स्टाफ से करवाया जाता है अश्लील डांस, वजह जान चौंक जाएंगे आप

उत्तरी चीन के एक नर्सिंग होम ने एक वीडियो पोस्ट करके सार्वजनिक विवाद खड़ा कर दिया है, जिसमें एक वरिष्ठ कर्मचारी बुज़ुर्ग निवासियों के सामने उत्तेजक डांस करते हुए दिखाई दे रही है. कथित तौर पर यह डांस उन्हें दवा लेने के लिए प्रेरित करने की एक तरकीब के रूप में किया गया है. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार, यह वीडियो 24 सितंबर को हेनान प्रांत के आन्यांग स्थित संस्थान के वेरिफाइड सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसमें एक महिला छोटे, स्कूल यूनिफॉर्म जैसे कपड़े और घुटनों तक के काले मोज़े पहने, सामने बैठे एक बुज़ुर्ग व्यक्ति के सामने अश्लील डांस करती दिखाई दे रही है.

वीडियो के कैप्शन में लिखा है: "हमारे डायरेक्टर बुजुर्ग मरीजों को दवा लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं." क्लिप के बीच में, एक अन्य कर्मचारी बुजुर्ग व्यक्ति को दवाइयां देने के लिए उनके पास जाता है.

एससीएमपी के अनुसार, नर्सिंग होम की ऑनलाइन प्रोफ़ाइल में खुद को "90 के दशक के पहले एक डायरेक्टर के द्वारा संचालित एक खुशहाल वृद्धाश्रम" बताया गया है, जो बुजुर्गों को खुशी देने के लिए गहराई से प्रतिबद्ध है. इसका घोषित मिशन "बुढ़ापे में जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना" है. पोस्ट किए जाने के तुरंत बाद, इस वीडियो ने चीनी सोशल मीडिया पर तीखी बहस छेड़ दी, जिसमें इस तरह के दृष्टिकोण की नैतिकता और गरिमा पर आलोचना की गई. एक नेटिजन ने कमेंट करते हुए लिखा, "क्या अब वृद्धाश्रमों में भी अश्लील डांस का चलन शुरू हो गया है?"

विरोध के बाद हटाए गए वीडियो

25 सितंबर को, नर्सिंग होम के निदेशक ने नांगुओ मेट्रोपोलिस डेली को बताया कि वीडियो में दिख रही महिला वृद्धाश्रम में देखभाल करती हैं. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि वीडियो में दिख रही महिला कोई प्रोफेशनल डांस नहीं है और आमतौर पर ताश के खेल और सिंगिंग जैसी पारंपरिक गतिविधियां ही कराई जाती हैं. एक अन्य कर्मचारी ने कहा कि इस डांस का उद्देश्य नर्सिंग होम की नीरस और बेजान होने की रूढ़िवादिता को चुनौति देना था. वे यह दिखाना चाहते थे कि वृद्धाश्रम जीवंत हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि इस दृष्टिकोण पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिलीं. जनता की तीखी प्रतिक्रिया के बाद, नर्सिंग होम ने 100 से ज़्यादा संबंधित वीडियो हटा दिए.

यह भी पढ़ें: नाम है ‘विधायक', बादाम, काजू और घी खाता है यह भैंसा, दूर-दूर से देखने आते हैं लोग, करोड़ों में है इसकी कीमत

बहन के लिए डिजाइनर चप्पलें लेकर आई महिला, सेल्समैन की तरह लगी दिखाने, यूजर्स बोले- पक्का सिंगापुर से आई हैं...

सामने समंदर है भाई... खीरे पर थूक लगाकर बेचता दिखा ठेलेवाला, Video देखकर लोगों को आया गुस्सा!