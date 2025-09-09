1BHK का 1 लाख से ज्यादा रेंट, 15000 बिजली बिल, भारत में रशियन महिला की लग्जरी लाइफस्टाइल, लोग बोले-आपको ठग रहे

कुछ विदेशी करेंसी भारत की करेंसी से ज्यादा स्ट्रांग है और इसी के चलते विदेशी समझते हैं कि भारत में वह बहुत कम दामों में एक लाइफस्टाइल जिया जा सकता है. मुंबई में किराए पर रहने वाले बॉलीवुड सेलेब्स और लग्जरी होटल को छोड़ दें तो, भारत के किसी भी कोने में घर का रेंट 1 लाख रुपये तो नहीं हो सकता और वो भी 1BHK का. चलिए पूरी बात बताते हैं, एक रशियन लड़की (Russian Woman) गुरुग्राम (Gurugram) में रह रही है और उसको यहां किस कदर लूटा जा रहा है, यह जानने के बाद आपके मन में क्रोध पैदा हो जाएगा. इस रशियन लड़की को मालूम ही नहीं हैं कि इसके साथ कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है, यह बेचारी समझ रही है कि भारत में सभी चीजें कितनी सस्ती है.

महीने का ढाई लाख रुपये खर्च (You are Getting Ripped Off)



इसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है. इसमें इसने अपने रूम रेंट, खाने का खर्चा, शॉपिंग, ग्रॉसरी और आदि उन सभी चीजों का खर्चा बताया है, जिससे दैनिक जरूरतें पूरी होती है. रशियन लड़की मिस कोवन ने बताया वह गुरुग्राम में 1.20 लाख रुपये रूम (1BHK) रेंट, 15 हजार रुपये बिजली का बिल, ग्रॉसरी पर 40 हजार, मेडिसिन पर 40 हजार रुपये, ब्यूटी ट्रीटमेंट के 15 हजार रुपये महीने के खर्च करती है. इनता ही नहीं, यह महिला प्रति उबर ब्लैक राइड के 1500 रुपये पे कर रही है. अब जब सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हुआ तो, इंडियन यूजर्स ने इससे कहा, 'बहन तुझे हमारे देश में ठगा जा रहा है'. इस वीडियो पर आधे मिलियन से ज्यादा व्यूज और हजारों कमेंट्स आ चुके हैं.

देखें Video:

लोगों ने कहा तुम्हें ठगा जा रहा है (Russian Woman's Lavish Gurugram Lifestyle)

इस पर एक यूजर ने लिखा है, 'बहन तुम्हें लूटा जा रहा है, लेकिन क्या कह सकते हैं आप हमारे गेस्ट हैं'. दूसरा यूजर लिखता है, '1,20,000 रूम का किराया और 15,000 रुपये बिजली का बिल, क्या तुम बिजली बनाने के लिए टरबाइन का इस्तेमाल कर रही हो'. एक और लिखता है, 'मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि तुम्हें हमारे देश में विदेशी होने के नाते जमकर लूटा जा रहा है, लोगों ने अपनी शर्म बेच खाई है, जितना आपका महीने का पूरा खर्चा बैठ रहा है, इतनी तो आधे से ज्यादा हिंदुस्तान के नौजवान की सीटीसी भी नहीं होती है'. सोशल मीडिया रिएक्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए कोवन ने कहा, 'दोस्तों, मैं शिकायत नहीं कर रही हूं, सिर्फ फैक्ट बता रही हूं, अच्छा लाइफस्टाइल बनाए रखने के लिए आपको अपनी जेब मोटी करनी होगी'. इस पर एक ने लिखा है, 'भारत में कितनी ही जेब मोटी कर लो, यहां फिर भी लूटा जाएगा'.

