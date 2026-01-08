गुरुग्राम में पुताई करते समय पांचवीं मंजिल से गिरकर मजदूर की मौत, दो ठेकेदारों पर केस दर्ज

- गुरुग्राम में एक इमारत की पांचवीं मंजिल से गिरने से मजदूर अवधेश निषाद की मौत हो गई और एक अन्य घायल हुआ
- मृतक और घायल मजदूर बिना सुरक्षा उपकरण के सेक्टर 42 में पुताई का काम कर रहे थे
- पुलिस ने सुशांत लोक थाने में दो ठेकेदार अतुल और तवरेज आलम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है
दिल्ली से सटे गुरुग्राम से एक दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां एक इमारत की पांचवीं मंजिल से गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया. जानकारी के मुताबिक, मजदूर कथित तौर पर बिना किसी सुरक्षा उपकरण के पुताई करते समय नीचे गिर गया. पुलिस ने बताया कि सुशांत लोक पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई और दो ठेकेदारों पर मामला दर्ज किया गया है.
ये भी पढ़ें- वेदांता ग्रुप के मालिक अनिल अग्रवाल पर टूटा दुखों का पहाड़, बेटे अग्निवेश का अमेरिका में निधन
बिल्डिंग से गिरकर मजदूर की मौत
मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के कालेसर गांव के मूल निवासी अवधेश निषाद के रूप में की गई, जबकि घायल की पहचान रण विजय के रूप में हुई है. निषाद के भाई आकाश द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, घटना मंगलवार को हुई जब उसका भाई रण विजय के साथ सेक्टर 42 में एक इमारत की दीवार पर पुताई करने गया था.
बिना सुरक्षा पुताई कर रहा था मजदूर
आकाश ने अपनी शिकायत में कहा कि ठेकेदार अतुल ने इमारत की पुताई करने का ठेका लिया था और उसने आगे तवरेज आलम को ठेका दे दिया था. ठेकेदार अतुल और तवरेज आलम ने श्रमिकों को काम के दौरान सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए, जिससे उनके भाई की मृत्यु हो गई.
दो ठेकेदारों पर केस दर्ज
शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों ठेकेदारों पर मामला दर्ज कर लिया है. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि जांच चल रही है और आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
इनपुट- भाषा
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं