गाय, गोबर, धूल और सन्नाटा... 2004 में कुछ ऐसा था गुरुग्राम, 21 साल पुराने VIDEO को देख यकीन नहीं होगा

Gurgaon In 2004: आज के चमचमाते गुरुग्राम को देखकर यकीन करना मुश्किल है कि कभी यही शहर धूल भरी सड़कों, पेड़ों के नीचे नाई की कुर्सी और सुकून भरी रफ्तार से जाना जाता था. 2004 का एक वायरल वीडियो उसी बीते वक्त की याद दिला रहा है.

जब गुरुग्राम मिट्टी, गायों और सन्नाटे का शहर था, 2004 का वायरल वीडियो दिल छू गया

Throwback Video Of Gurugram: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा किया गया एक पुराना वीडियो इन दिनों खूब चर्चा में है. यह वीडियो 2004 के गुरुग्राम की झलक दिखाता है, जब यह इलाका आज की तरह गगनचुंबी इमारतों और ट्रैफिक से भरा नहीं था. सेपिया टोन में रिकॉर्ड किया गया यह क्लिप उस दौर का आईना है, जब सड़कों पर धूल उड़ती थी और विकास बस दस्तक दे रहा था. वीडियो में खुली, खुदी हुई सड़कें, दूर-दूर तक फैला खालीपन और खेतों जैसी जमीन दिखाई देती है. एक दृश्य में पेड़ के नीचे नाई अपनी कुर्सी लगाकर बाल काटने को तैयार है, तो दूसरी तरफ लोग गायों और गधों के साथ सड़क पर चलते दिखते हैं. यह मंजर आज के गुरुग्राम से बिल्कुल जुदा है.

गोल्फ कोर्स रोड भी नहीं था वजूद में (Gurgaon old video)

वीडियो शेयर करने वाले यूजर ने बताया कि जब उन्होंने 2006 में पहली बार गुरुग्राम देखा था, तब भी गोल्फ कोर्स रोड मौजूद नहीं था. उन्होंने लिखा कि उस समय सिर्फ इसकी तैयारी चल रही थी. आज यही इलाका शहर की सबसे पॉश और महंगी लोकेशन्स में गिना जाता है.

लोगों की यादों से जुड़ा है ये वीडियो (2004 Gurgaon video)

इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर जज्बातों का सैलाब ला दिया है. कई यूजर्स ने लिखा कि उन्होंने गुरुग्राम को 'ईंट-दर-ईंट' बनते देखा है. किसी ने ब्रिस्टल चौक को शहर का केंद्र बताया, तो किसी ने कहा कि 2002 में IFFCO चौक के आगे कुछ भी नहीं था. यह वीडियो सिर्फ एक पुरानी रिकॉर्डिंग नहीं, बल्कि भारत के शहरीकरण की रफ्तार की गवाही है. यह दिखाता है कि कैसे दो दशकों में एक शांत इलाका देश के बड़े कॉरपोरेट हब में बदल गया. गुरुग्राम का यह पुराना वीडियो हमें याद बताता है कि तरक्की की रफ्तार के साथ कुछ सादगी, कुछ सुकून भी पीछे छूट जाता है. शायद इसलिए यह वीडियो दिल को छू जाता है.

