कॉलेज फंक्शन में स्टूडेंट ने रणवीर सिंह के गाने पर किया बवाल डांस, झूमकर ऐसे नाचा, मूव्स देख शोर मचाने लगे लोग

पुणे के एक कॉलेज फेस्ट के दौरान का एक डांस वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है. इस वीडियो में एक स्टूडेंट ने तीन गानों के रीमिक्स पर धमाकेदार डांस करके लोगों को अपना दीवाना बना लिया है.

Pune Student Dance Video: पुणे के एक कॉलेज फेस्ट के दौरान का एक डांस वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है. इस वीडियो में एक स्टूडेंट ने तीन गानों के रीमिक्स पर धमाकेदार डांस करके लोगों को अपना दीवाना बना लिया है. जो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. रितेश उदावंत (@riteshhudawant) द्वारा इंस्टाग्राम पर "फर्ग्यूसन में दिल खोलकर नाचा" कैप्शन के साथ शेयर की गई इस क्लिप को अब तक 6 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

वीडियो में रितेश तीन गानों - दुपट्टा मेरा, जिगर दा टुकड़ा और शेकी - के रीमिक्स के साथ स्टेज पर अपने डांस से छा जाते हैं. वह बहुत मस्ती से परफॉर्म करते हैं और भीड़ उनका उत्साह बढ़ाती दिख रही है और इस दौरान उनके डांस से हॉल में मौजूद लोगों का जोश देखते ही बनता है. सोशल मीडिया यूज़र्स ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और कमेंट सेक्शन में उनके परफॉर्मेंस की तारीफ़ों की बाढ़ आ गई. एक यूज़र ने लिखा, "उनके मूव्स और वो भी कमाल के मूव्स."

देखें Video:

एक यूज़र ने कहा, "यह एक सुरक्षित इंसान की मिसाल है. गाने बहुत पसंद आए, आपको देखना भी अच्छा लगेगा, कमाल है." जबकि एक ने बस यूं कहा, "उन्होंने कमाल कर दिया!" एक कमेंट में लिखा था, "भाई, आपने अपने मूव्स से कितने ही झूठे पुरुष अहंकारों को तोड़ दिया." ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी कॉलेज फेस्ट का कोई वायरल डांस क्लिप सुर्खियां बटोर रहा हो. इससे पहले, बेंगलुरु में छात्रों ने पुष्पा 2: द रूल के गाने अंगारों पर अपनी लाइव परफॉर्मेंस से सबका ध्यान खींचा था.

