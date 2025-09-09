विज्ञापन
सनरूफ कार में खड़े होकर राइड का मजा ले रहा था बच्चा, सामने आया बैरियर, फिर जो हुआ, देखकर दहल उठेगा दिल

आपने कई बार देखा होगा कि लोग सनरूफ कार में अपने बच्चों को राइड कराने ले जाते हैं और बच्चे गाड़ी के बाहर झांक कर राइड का मजा लेते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद शायद ही कोई अब ऐसी हिम्मत करेगा.

सनरूफ कार में खड़े होकर राइड का मजा ले रहा था बच्चा, सामने आया बैरियर, फिर जो हुआ, देखकर दहल उठेगा दिल
सनरूफ कार में खड़े होकर राइड का मजा ले रहा था बच्चा, हुआ भयानक हादसा

देश में आजकल लोग शानो-शौकत और हवा बाजी दिखाने के चक्कर में बड़े हादसे का शिकार हो रहे हैं. पहली बात तो लोगों को यह समझना चाहिए कि भारत के सभी शहर और इलाके अभी ऐसे नहीं हुए है कि वहां सनरूफ वाली गाड़ी का मजा लिया जा सके. सनरूफ कार (Sunroof Car) में भारत में धूल जाने और जानलेवा घटनाएं होने का डर बना रहता है. आपने कई बार देखा होगा कि लोग सनरूफ कार में अपने बच्चों को राइड कराने ले जाते हैं और बच्चे गाड़ी के बाहर झांक कर राइड का मजा लेते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद शायद ही कोई अब ऐसी हिम्मत करेगा. इस वीडियो में सनरूफ एसयूवी में खड़े बच्चे के साथ ऐसा हादसा हुआ है, जिसने देखने के बाद आपके यकीनन रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

बच्चे के साथ हुए जानलेवा हादसा ( Bengaluru Boy Hits Head On Overhead Beam)
पहले इस वीडियो को देखें, जिसमें देखा जा रहा है कि एक बच्चा लाल रंग की एसयूवी (स्पोर्ट्स यूनिट व्हीकल कार) की छत से बाहर निकलकर राइड का मजा ले ही रहा था कि सड़क पर लगे लोहे के बार से उसका सिर टकरा गया और बच्चा बेसुध होकर गाड़ी में जा गिरा. यह हादसा देश की आईटी हब बेंगलुरु के विद्या नारायणपुर में हुआ है. यह भयानक हादसा वहां लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गया. इस बच्चे की उम्र 6 से 8 साल बताई जा रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो बच्चा बुरी तरह घायल हो चुका है. वीडियो के कैप्शन में लिखा है, 'बहुत ही खराब पेरेंटिंग, बच्चा सनरूफ राइड का मजा ले रहा है, लेकिन ये नहीं जानते कि ये गैर-कानूनी और खतरनाक है, आशा करता हूं कि इस हादसे से लोगों की आंखें खुलेंगी'.

देखें Video:

लोगों ने पेरेंट्स पर निकाला गुस्सा (Bengaluru Boy Standing Through Car Sunroof Video)  
इस वीडियो पर लोगों ने गुस्से में अपने कमेंट्स पोस्ट किये हैं. एक ने लिखा है, 'क्या जरूरत है ऐसा दिखावा करने की?. दूसरा लिखता है, 'मुझे नहीं लगता कि बच्चा अब बचा भी होगा'. तीसरे लिखा है, 'कार चलाने वाले को क्या दिखाई नहीं  दे रहा था? चौथा लिखता है, 'कृपया इस तरह की मूर्खता ना करें, उस बेचारे बच्चे का क्या हाल होगा? बता दें कार में सनरूफ इसलिए लगाई जाती है ताकि ताजी हवा आती रहे और कई बार गाड़ी के ज्यादा गर्म होने पर इसे खोला जाता है, ताकि गाड़ी की गर्मी बाहर निकल सके. सनरूफ वाली गाड़ी  खड़े होकर बाहर झांकने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है. इस बाबत ट्रैफिक पुलिस भी कई लोगों के चालान भी काट चुकी है.

