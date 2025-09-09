सनरूफ कार में खड़े होकर राइड का मजा ले रहा था बच्चा, सामने आया बैरियर, फिर जो हुआ, देखकर दहल उठेगा दिल

देश में आजकल लोग शानो-शौकत और हवा बाजी दिखाने के चक्कर में बड़े हादसे का शिकार हो रहे हैं. पहली बात तो लोगों को यह समझना चाहिए कि भारत के सभी शहर और इलाके अभी ऐसे नहीं हुए है कि वहां सनरूफ वाली गाड़ी का मजा लिया जा सके. सनरूफ कार (Sunroof Car) में भारत में धूल जाने और जानलेवा घटनाएं होने का डर बना रहता है. आपने कई बार देखा होगा कि लोग सनरूफ कार में अपने बच्चों को राइड कराने ले जाते हैं और बच्चे गाड़ी के बाहर झांक कर राइड का मजा लेते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद शायद ही कोई अब ऐसी हिम्मत करेगा. इस वीडियो में सनरूफ एसयूवी में खड़े बच्चे के साथ ऐसा हादसा हुआ है, जिसने देखने के बाद आपके यकीनन रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

रील बनाने के लिए तेज रफ्तार ट्रेन से लटककर खतरनाक स्टंट करता दिखा युवक, Video देख भड़के यूजर्स



बच्चे के साथ हुए जानलेवा हादसा ( Bengaluru Boy Hits Head On Overhead Beam)

पहले इस वीडियो को देखें, जिसमें देखा जा रहा है कि एक बच्चा लाल रंग की एसयूवी (स्पोर्ट्स यूनिट व्हीकल कार) की छत से बाहर निकलकर राइड का मजा ले ही रहा था कि सड़क पर लगे लोहे के बार से उसका सिर टकरा गया और बच्चा बेसुध होकर गाड़ी में जा गिरा. यह हादसा देश की आईटी हब बेंगलुरु के विद्या नारायणपुर में हुआ है. यह भयानक हादसा वहां लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गया. इस बच्चे की उम्र 6 से 8 साल बताई जा रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो बच्चा बुरी तरह घायल हो चुका है. वीडियो के कैप्शन में लिखा है, 'बहुत ही खराब पेरेंटिंग, बच्चा सनरूफ राइड का मजा ले रहा है, लेकिन ये नहीं जानते कि ये गैर-कानूनी और खतरनाक है, आशा करता हूं कि इस हादसे से लोगों की आंखें खुलेंगी'.

देखें Video:

[TW: CHILD HURT]



Very bad parenting! Kids find a sunroof thrilling, but they don't understand it's illegal and dangerous. It's the parents' duty to know that and act responsibly.



Yet the opposite is happening more often these days. Hope this incident opens some eyes. pic.twitter.com/4PtJkQLDID — THE SKIN DOCTOR (@theskindoctor13) September 7, 2025

लोगों ने पेरेंट्स पर निकाला गुस्सा (Bengaluru Boy Standing Through Car Sunroof Video)

इस वीडियो पर लोगों ने गुस्से में अपने कमेंट्स पोस्ट किये हैं. एक ने लिखा है, 'क्या जरूरत है ऐसा दिखावा करने की?. दूसरा लिखता है, 'मुझे नहीं लगता कि बच्चा अब बचा भी होगा'. तीसरे लिखा है, 'कार चलाने वाले को क्या दिखाई नहीं दे रहा था? चौथा लिखता है, 'कृपया इस तरह की मूर्खता ना करें, उस बेचारे बच्चे का क्या हाल होगा? बता दें कार में सनरूफ इसलिए लगाई जाती है ताकि ताजी हवा आती रहे और कई बार गाड़ी के ज्यादा गर्म होने पर इसे खोला जाता है, ताकि गाड़ी की गर्मी बाहर निकल सके. सनरूफ वाली गाड़ी खड़े होकर बाहर झांकने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है. इस बाबत ट्रैफिक पुलिस भी कई लोगों के चालान भी काट चुकी है.

यह भी पढ़ें: कॉलेज फंक्शन में स्टूडेंट ने रणवीर सिंह के गाने पर किया बवाल डांस, झूमकर ऐसे नाचा, मूव्स देख शोर मचाने लगे लोग

दीदी सूट ले लो, ये वही सूट है जो आपके ख़्वाबों में... सेल्समैन के सूट बेचने का ऐसा अंदाज़ कभी नहीं देखा होगा

किराए पर 'गुंडे' देती है ये कंपनी, पड़ोस हो या कंपनी का बॉस, हर विवाद को 30 मिनट में कर देते हैं सॉल्व