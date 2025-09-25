समुद्र किनारे दिखी दुर्लभ जेलीफिश, 70 फीट तक फैलाती है अपना जाल, 50 पाउंड से ज्यादा वजन, Video देख चौंक जाएंगे

हार्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार, हाल ही में टेक्सास के समुद्र तट के 10 मील लंबे हिस्से पर एक दर्जन से ज़्यादा दुर्लभ और विशाल जेलीफ़िश बहकर आ गईं. इन्हें "पिंक मीनी" उपनाम से भी जाना जाता है. कॉटन कैंडी जैसे रंग के इन विशालकाय जीवों ने समुद्र तट पर आने वालों को हैरान कर दिया, वहीं उनमें थोड़ा डर भी पैदा किया.

'पिंक मीनी' के बारे में सब कुछ

पिंक मीनी की पहचान 2011 में वैज्ञानिक कीथ बेहा ने एक नई प्रजाति के रूप में की थी, जिन्होंने अपने सहयोगी रॉन लार्सन के नाम पर इसका नाम ड्रायमोनेमा लारसोनी रखा था. इन पिंक मीनी के जाल (tentacle) 70 फीट तक बढ़ सकते हैं और इनका वज़न 50 पाउंड से ज़्यादा हो सकता है. इन्हें मेक्सिको की खाड़ी में, खासकर खाड़ी तट पर देखा गया है. ये गर्मियों के अंत और पतझड़ की शुरुआत में टेक्सास के खाड़ी तट से दूर चले जाते हैं ताकि इस क्षेत्र में आमतौर पर पाई जाने वाली मून जेलीफ़िश का शिकार कर सकें.

वीडियो यहां देखें:

ये मून जेलीफ़िश की आबादी ज़्यादा होने पर पनपते हैं और तापमान गिरने पर गायब हो जाते हैं. स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट में कार्यरत बायहा को शोध के दौरान एक हल्का सा डंक लगा, जिससे उन्हें दाने तो हुए, लेकिन असहनीय नहीं.

शिकार करने में तेज पिंक मीनीज

जब ये गुलाबी मीनीज़ बहुत छोटे होते हैं, तो ये अन्य जेलीफ़िश की तरह ज़ूप्लैंकटन पर जीवित रहते हैं. हालांकि, जब ये बड़े हो जाते हैं, तो इनका आहार केवल जेलीफ़िश ही रह जाता है. ये मांसाहारी जेलीफ़िश केवल अन्य जेलीफ़िश, विशेष रूप से मून जेलीफ़िश का ही शिकार करते हैं. ये एक बार में 34 जेलीफ़िश तक खा जाते हैं.

क्रोन से बात करते हुए, हार्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में सामुदायिक सहभागिता के निदेशक, जेस टनल ने कहा कि उन्होंने अकेले इस सप्ताह 10 से ज़्यादा जेलीफ़िश देखीं. हार्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा एक फेसबुक पोस्ट में, टनल ने बताया कि उन्होंने पोर्ट अरानास मरीना में भी एक को मून जेलीफ़िश से लिपटा हुआ देखा, जो पिंक मीनी का पसंदीदा भोजन है.

हालांकि इंसानों को इनका डंक हल्का लगता है, लेकिन यह दर्दनाक हो सकता है. पिंक मीनी के साथ शूट के दौरान टनल को भी डंक लगा थ. हालांकि, पोस्ट से पता चला कि यह केवल हल्का डंक था. टनल ने आउटलेट को बताया, "अगर मून जेलीफ़िश न हों, तो वे बहुत जल्दी मर जाते हैं. अगर पानी ठंडा हो जाए, तो वे बहुत जल्दी मर जाते हैं. इसलिए उन्हें देख पाना बहुत दुर्लभ है."

