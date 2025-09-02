मुर्गियों के बीच छिपकर बैठा था विशालकाय अजगर, शख्स ने नंगे हाथों से धर दबोचा, Video देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे

वन्यजीव प्रेमी माइक होल्स्टन (Wildlife Enthusiast Mike Holston) का इंस्टाग्राम पर साझा किया गया एक वीडियो वायरल हो गया है. वीडियो में वह एक विशाल अजगर (Massive Python) के साथ नजर आ रहे हैं, जिसे उन्होंने अपने नंगे हाथों से मुर्गी घर से बाहर निकाला. इस घटना को दो मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है और इसने ऑनलाइन लोगों में हैरानी जताई है.

इस फुटेज में होल्स्टन को शांति से एक मुर्गीघर में घुसते हुए देखा जा सकता है जहां एक विशाल अजगर पक्षियों के बीच कुंडली मारकर बैठा था. बिना किसी सुरक्षात्मक उपकरण के, वह अंदर पहुंचकर सावधानी से सांप को बाहर निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं. स्थिति तब और बिगड़ गई जब सांप अचानक उनके चेहरे की ओर झपटा, लेकिन होल्स्टन की सूझबूझ ने उन्हें बाल-बाल बचा लिया.

वीडियो यहां देखें:

बाल-बाल बचने के बावजूद, वह बेहद सहज दिखे और कैमरे के सामने बातें करते रहे और उस विशाल अजगर के बारे में जानकारी देते रहे. क्लिप का अंत होल्स्टन द्वारा अजगर को दूसरी जगह ले जाने के साथ होता है, जिसमें वह उसे मुर्गियों और बत्तखों से दूर, किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाने का इरादा जताते हैं. होल्स्टन ने पोस्ट के साथ कैप्शन दिया, "आज सुबह मुर्गीघर में मिला एक विशालकाय कार्पेट पायथन."

देखें Video:

यूजर्स बोले- कमाल की कला है

वीडियो को देख एक यूजर ने लिखा, "जिस तरह से आपने सहजता से उस सिर के वार को टाल दिया. आपको और रिकी को सांपों को संभालते हुए देखना बहुत अच्छा लग रहा है. इसमें निश्चित रूप से एक कला है. एक ऐसी कला जिसे मैं अपने आईफ़ोन से खुशी-खुशी देखूंगा. हमेशा के लिए."

दूसरे ने लिखा, "मुझे लगा कि आपको कुछ हो गया है. मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं. मुझे खुशी है कि आप अभी भी जीवित हैं. हमारी चिंता बढ़ाते रहिए." वहीं एक ने लिखा, ‘भाई, जब आप उसके ठीक सामने थे तो आपको कैसे पता चला कि वह आपको नहीं मारेगा? क्या यह भावना है? बॉडी लैग्वेज? दिलचस्प बात है.'

