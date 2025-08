राक्षस की तरह दांत और आंख मोती जैसी, समुद्र में 3 हजार मीटर नीचे मिला खौफनाक जीव! देखकर फटी रह जाएंगी आंखें

ब्रह्मांड में तरह-तरह के जीव-जंतु हैं, जिसमें कई ऐसे भी हैं, जो देखने में बहुत डरावने और अजीबोगरीब शेप में हैं. हैरतअंगेज जीव में सबसे ज्यादा पानी के अंदर रहने वाले जीव शामिल हैं. पानी में तरह-तरह की मछलियां आदि जीव पाए जाते हैं, जिन्हें कभी देखा भी नहीं होता है. वैज्ञानिकों का भी मानना है कि इस धरती पर अभी और भी कई तरह के जीव हो सकते हैं, जिस पर अभी तक नजर नहीं पड़ी है, लेकिन हाल ही मिले इस समुद्री जीव (Sea Creature) ने लोगों को चौंकाने और डराने का काम किया है. यह जीव कुछ ऐसा है कि इसकी आंखें किसी खूबसूरत मोती की तरह हैं और दांतों से यह राक्षस की तरह है. आइए जानते हैं आखिर क्या है यह जीव?



आखिर क्या है ये जीव? (Telescopefish Viral Video)

समुद्र में पाए गये इस जीव को वैज्ञानिकों ने टेलीस्कोप फिश (Telescope fish) नाम दिया है. यह जीव अपनी मोती जैसी मोटी-मोटी आंखों की बदौलत ही अपने शिकार को दूर से भांप लेता है. वैज्ञानिकों ने हाल ही में इसकी कुछ तस्वीरें और वीडियो भी जारी किए हैं, जिसमें इसकी मोती जैसी आंखों को देखा जा सकता है. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह जीव रात के अंधेरे में आसानी से शिकार कर सकता है. इसमें बायो लुमिनेंस (Bioluminescence) जैसी क्षमता है. यानी ऐसे जीव जो आंखों से प्रकाश उत्सर्जित कर अंधेरे में दूर तक देखने सक्षम होते हैं. इनकी आंखें किसी ट्यूब की तरह होती है, जिसमें यह प्रकाश को जमा करते हैं. यह जीव समुद्र में 500 से 3 हजार मीटर तक नीचे गहराई में रहता है. वैज्ञानिक ने इसे एक रोमांचक खोज बताया है.

देखें Video:



