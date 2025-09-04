पुणे में यहां है 3 सूंड वाले बप्पा का प्राचीन मंदिर, ये है दर्शन करने का समय और जानें मुंबई से कैसे पहुंचे?

Ganpati bappa With 3 Trunks: देश में इन दिनों गणेशोत्सव (Ganpati Celebration) चल रहा है. जगह-जगह बप्पा के पंडाल लगे हैं और रोजाना बप्पा के नाम के भंडारे चल रहे हैं. गली-गली और चौराहों पर बप्पा की आरती और उनके जश्न के गाने बज रहे हैं. श्रद्धालुओं में इस बात की भी होड़ लगी रहती है कि वो इस बार सबसे अच्छे गणपति अपने पंडाल में विराजेंगे और इसके लिए वे तरह-तरह की बीट को चुन बप्पा और उनके पंडाल को सजाते हैं. अब इस कड़ी में पुणे के बप्पा और उनके पंडाल का खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है. यहां तीन सूंड वाले बप्पा को मोर के ऊपर विराजा गया है. अगर आप मुंबई (Mumbai) में रहते हैं और बप्पा के इस पंडाल में जाना चाहते हैं तो चलिए हम आपको आसान रास्ता बताते है.

त्रिशुंड मयूरेश्वर गणपति मंदिर



पुणे के सोमवार पेठ में त्रिशुंड मयूरेश्वर गणपति मंदिर पुणे का एक अनोखा मंदिर है, जिसमें भगवान गणेश अपने सबसे दुर्लभ रूप में विराजमान होते हैं. पेशवा-युग के इस प्राचीन मंदिर में बप्पा का त्रिशुंड अवतार देखने को मिलता है. भक्तों के अनुसार, भगवान गणेश की हर सूंड का अर्थ बहुत गहरा है. कुछ लोगों का मानना है कि ये सूंड ब्रह्मा, विष्णु और महेश के स्वरूपों का प्रतीक हैं, जो चूहे की बजाय मोर पर विराजमान हैं. कुछ अन्य लोगों का मानना है कि ये तीन सूंड समय भूत, वर्तमान और भविष्य और सृजन, संरक्षण और विनाश पर नियंत्रण का प्रतीक है. इस मंदिर को इतना महत्वपूर्ण माना जाता है कि लोग अपनी अष्टविनायक यात्रा यहीं से शुरू करते हैं और अंत में वापस इसी मंदिर में आते हैं.

मुंबई से त्रिशुंड मयूरेश्वर गणपति मंदिर कैसे पहुंचें?



सड़क मार्ग: मंदिर जाने वाली सड़कें काफी अच्छी हैं और त्रिशुंड मयूरेश्वर गणपति मंदिर तक बसों, निजी कारों और टैक्सी से जा सकते हैं. मुंबई-पुणे हाईवे से सोमवार पेठ पहुंचने में लगभग 3.5 से 4.5 घंटे लगते हैं.

रेल: जेजुरी रेलवे स्टेशन पर उतरें और फिर सोमवार पेठ, मयूरेश्वर मंदिर तक ऑटो या टैक्सी लें. मंदिर स्टेशन से लगभग 10 मिनट की दूरी पर है.



फ्लाइट: जो भक्त इस मंदिर के दर्शन के लिए हवाई जहाज जाना जाते हैं, वे पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए सीधी फ्लाइट ले सकते हैं. वहां से सोमवार पेठ पहुंचने के लिए लोकल ट्रांसपोर्ट ले सकते हैं.



मंदिर में दर्शन का समय



मयूरेश्वर मंदिर साल के 365 दिन सुबह 5:00 बजे से रात 10:00 बजे तक खुला रहता है. दर्शन के लिए सुबह 5:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक का समय है. श्रद्धालु शाम को 3:00 बजे से रात 10:00 बजे के बीच दर्शन कर सकते हैं.

