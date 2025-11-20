विज्ञापन
फाइन मारिए न...स्लीपर कोच में बेटिकट यात्रा करने पर पकड़ा गया पैसेंजर, जनरल में जाने को कहा तो भड़क उठा और फिर...

एक पैसेंजर की जिद ने 22 सेकंड के इस वीडियो पूरे इंटरनेट का 'डेली ड्रामा' बना दिया. वीडियो में देखा जा सकता है कि, कैसे ट्रेन के रिजर्व कोच में बेटिकट यात्रा करने पर टीटी द्वारा एक पैसेंजर को कोच से जाने के लिए कहा जाता है, ऐसे में यात्री जो जवाब देता है, उससे मामला बिगड़ जाता है.

रिजर्व कोच में बेटिकट सफर! वीडियो वायरल होते ही रेलवे एक्टिव

Sleeper Se General Me Bhejne Par Bhadka Passenger: ट्रेन के किसी भी कोच में सफर करने के लिए टिकट सबसे जरूरी होता है, लेकिन बावजूद इसके लोग कई बार बिना टिकट के ही स्लीपर या एसी कोच में सफर करते पकड़ा जाते हैं. ऐसे में कई पैसेंजर ऐसे होते हैं, जो बिना अपनी गलती मानें टीटी से मुंह चलाने लगते हैं और कई बार तो नौबत हाथापाई तक पहुंच जाती है. इंटरनेट पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है. ट्रेन में सफर करते वक्त आपने भी कभी न कभी ऐसे पैसेंजर देखे होंगे, जो टिकट चेकिंग को हल्के में लेते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हुआ यह नया वीडियो देखकर लोग बस एक ही बात कह रहे हैं, 'भाई, इतना कॉन्फिडेंस लाते कहां से हो?' 22 सेकंड का यह छोटा सा क्लिप आज पूरे सोशल मीडिया पर बहस की वजह बन गया है.

स्लीपर कोच में घुसा बेटिकट यात्री, TTE ने कहा- जनरल में जाओ (Bina Ticket Passenger)

वीडियो में एक शख्स स्लीपर में बिना टिकट बैठा मिलता है. रेलकर्मी बार-बार उसे समझाता है, 'जनरल में जाओ, यहां मत बैठो', लेकिन यात्री बड़ी बेफिक्र चाल में जवाब देता है, 'फाइन मार दीजिए न.' अब यहां ट्विस्ट था. TTE ने साफ इनकार कर दिया, 'नहीं मारना फाइन. बस बाहर जाओ.' ऐसा पहली बार नहीं, लेकिन इस बार बहस का अंदाज पूरे इंटरनेट को खटक गया.

पैसेंजर की जिद, भीड़ का दखल और बढ़ा हंगामा (Sleeper Coach Drama)

TTE की ऊंची आवाज देखकर पीछे खड़े एक शख्स ने ताना मारा, 'आप धमकी की तरह क्यों बोल रहे हैं?' बस फिर क्या...TTE ने भीड़ लगाने पर उसे भी हड़काकर कहा, 'सब जनरल में जाओ..यहां मत रहो.' वीडियो में होते वाकये किसी छोटे ड्रामे से कम नहीं थे, क्योंकि हर कोई अपनी जगह खुद को सही साबित करने में लगा था.

Reddit से X तक वीडियो वायरल, Railway तुरंत हरकत में (TTE Passenger Fight)

वीडियो सबसे पहले Reddit पर r/indianrailways में यूजर @shutthewindo ने पोस्ट किया है. इसके बाद X पर @MahasayRit11254 ने इसे शेयर किया और लिखा, 'LTT–Banaras Superfast में अनारक्षित यात्रियों का कारनामा.' इस पोस्ट पर रेलवे ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'संबंधित अधिकारियों को सूचित किया गया है. कृपया PNR/UTS और मोबाइल नंबर DM करें', यानी मामला अब सोशल मीडिया बहस से निकलकर सीधा अधिकारियों की फाइल में पहुंच गया है.

बेटिकट यात्रा..कानून भी सख्त, फाइन भी भारी (Train Viral Video)

रिजर्व कोच में बिना टिकट सफर करना न सिर्फ गलत है, बल्कि गैरकानूनी है. इसमें भारी फाइन और कुछ मामलों में जेल तक का प्रावधान है. ऐसे में TTE द्वारा जनरल में भेजना ही सबसे सरल समाधान था, लेकिन इस बार यात्री की जिद ने सबकुछ उलझा दिया.

