खुद को अफसर बताने वाली महिला ने ट्रेन में काटा बवाल, TTE को धमकाते हुए बोलीं- एक कॉल करूंगी तो सबका...

ट्रेन की एक सीट ने खड़ा कर दिया बड़ा बवाल...खुद को पुलिस अफसर बताने वाली महिला और शांत TTE की बहस अब इंटरनेट पर ट्रेंड बन गई है. महिला टीटीई को धमकाते हुए कहती है, 'मेरी पूरी फैमिली पुलिस और रेलवे में है.'

ट्रेन में सीट को लेकर महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा, पैसेंजर से भिड़ी, TTE को भी नहीं बख्शा, धमकाते हुए बोलीं...

Seat Ko Lekar TTE Se Bhidi Mahila: त्योहारों के मौसम में ट्रेन की भीड़ में सीट को लेकर बहस होना आम बात है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग था. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में देखा जा सकता है कि, ट्रेन में सफर कर रही एक महिला पहले तो दूसरे यात्री से सीट को लेकर झगड़ती (train seat fight video) है, फिर खुद को पुलिस अफसर बताते हुए टीटीई को भी धमका देती है. महिला का कहना था कि, 'उसकी मेरी पूरी फैमिली पुलिस और रेलवे में है…एक फोन करूंगी तो सब हिल जाएंगे.'

सीट को लेकर हुआ हंगामा (Seat Ko Lekar Train Me Ladai)

वीडियो की शुरुआत होती है महिला के डायलॉग से, 'अरे चुप रहो यार, दिमाग खराब कर रखा है फालतू का.' टीटीई उसे समझाने की कोशिश करता है कि रेलवे (Train viral video) के नियम के अनुसार ही यात्रा करनी होगी, लेकिन महिला लगातार भिड़ती रहती है. वह कहती है, 'मैं पुलिस में हूं, मेरा डिपार्टमेंट DRM में है, एक कॉल करूंगी तो सब लाइन में आ जाएंगे.' इस पर टीटीई का जवाब लोगों का दिल जीत लेता है, 'हां, हिला दीजिए रेल को.'

रोने लगी महिला, बढ़ा ड्रामा (Mahila Ki TTE Aur Passenger Se Ladai)

बहस बढ़ते-बढ़ते महिला की आंखों में आंसू आ जाते हैं. वह दूसरे यात्री पर भी चिल्लाने लगती है, जिसकी सीट पर उसकी बेटी बैठी होती है, तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति दोनों को शांत करवाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, 'थोड़ा एडजस्ट कर लो.' करीब 6 मिनट लंबा यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है. X (पूर्व ट्विटर) पर इसे @ShoneeKapoor ने शेयर किया है, जहां इसे हजारों लोगों ने देखा और शेयर किया.

टीटीई के पेशेंस लेवल की हो रही तारीफ (TTE aur passenger fight)

इस पूरे हंगामे के बीच नेटिज़न्स ने टीटीई की शांत और प्रोफेशनल हैंडलिंग की तारीफ की है. एक यूजर ने लिखा, 'टीटीई को शाबाशी, शांत रहकर भी नियम समझाया.' दूसरे ने लिखा, 'पहले झगड़ो, फिर धमकाओ, फिर रो पड़ो...ये क्लासिक ट्रेंड है.'

सोशल मीडिया पर मचा बवाल (woman fight in train)

यह वीडियो Reddit और X दोनों प्लेटफॉर्म्स पर वायरल है. लोगों ने इसे भारत की ट्रेन यात्राओं की 'ग्राउंड रियलिटी' बताया है. जहां कभी यात्रियों की जिद तो कभी सिस्टम की सीमाएं दोनों ही चर्चा में आ जाते हैं.

