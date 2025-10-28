VIDEO: टॉयलेट के अंदर चचा को ये हरकत करता देख हिल जाएगा दिमाग, लोग बोले- कुछ तो शर्म करो

Man Converted Train Bathroom Into Bedroom: दिवाली और छठ पूजा का मौसम आते ही ट्रेनों में भीड़ का हाल किसी युद्धभूमि जैसा हो जाता है. लोग किसी भी तरह घर पहुंचने की कोशिश करते हैं. ऐसे में कोई लोगों से खचाखच भरी ट्रेन के गेट पर लटककर सफर करता है, तो कोई सीट पर कब्जा पाने के लिए घंटों लड़ता है, लेकिन इस बार जो वीडियो सामने आया है, उसने सबको चौंका दिया. एक यात्री ने ट्रेन के बाथरूम को ही अपना 'पर्सनल बेडरूम' ही बना लिया.

वायरल वीडियो में दिखा अनोखा जुगाड़ (Indian Railways viral video)

यह अजीबो-गरीब वीडियो इंस्टाग्राम हैंडल @mr.vishal_sharma_ से शेयर किया गया है. वीडियो में व्लॉगर विशाल शर्मा एक पैसेंजर ट्रेन में सफर कर रहे यात्री से बातचीत करता दिख रहा है. वह कैमरा घुमाता है और सामने दिखता है...यात्री बाथरूम के अंदर पूरी तरह से लेटा हुआ है, उसके आसपास उसका सामान रखा है और वह वॉशरूम की खिड़की से एक फोल्डिंग पलंग पकड़े हुए है. व्लॉगर मजाक में कहता है, 'भाई ने तो वॉशरूम को बेडरूम बना दिया.' इस पर यात्री हंसकर जवाब देता है, 'हां, पूरा घर यहीं है.'

सोशल मीडिया पर बंटे लोग (washroom turned into bedroom)

वीडियो ने इंटरनेट पर बवाल मचा दिया है. कुछ लोगों ने इसे 'इंडियन जुगाड़' बताया, तो कईयों ने सार्वजनिक संपत्ति के दुरुपयोग पर नाराजगी जताई. एक यूजर ने लिखा, 'बेगमपुरा एक्सप्रेस का 5 स्टार रूम.' दूसरे ने तंज कसा, 'फिर बोलते हैं सरकार ट्रेन बर्बाद करती है, लोग खुद बर्बाद करते हैं.' तीसरे ने लिखा, 'जहां सब खड़े हैं, वहां ये भाई मजे से सो रहा है.' वीडियो को अब तक 13 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और हजारों लोगों ने कमेंट कर अपनी राय दी है.

भारतीय रेल और यात्रियों की जुगाड़ संस्कृति (man in train toilet)

हर फेस्टिव सीजन में ट्रेनों की ओवरक्राउडिंग एक आम दृश्य बन जाती है. यह वीडियो न सिर्फ मनोरंजक है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे लोग मजबूरी और जुगाड़ के बीच अपनी यात्रा पूरी करते हैं. रेलवे अधिकारियों की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह चर्चा जारी है कि 'क्या जुगाड़ अब सफर का नया नॉर्मल बन गया है?'

