वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ने इंटरनेट पर मचाया धमाल,व्लॉगर ने अंदर से दिखाया नजारा,1 ही दिन में वायरल हो गया VIDEO

Vande Bharat Sleeper Coach Video: भारतीय रेलवे अब अपने यात्रियों के अनुभव को और भी शानदार बना रहा है. 2019 में शुरू हुई वंदे भारत एक्सप्रेस का नया स्लीपर एडिशन अब तैयार है. हाल ही में दिल्ली में आयोजित 16वीं अंतरराष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी (IREE) में इंडिया-रूस के ज्वॉइंट वेंचर काइनेट सॉल्यूशंस ने इसके 1AC कोच को लॉन्च किया. इस मौके पर एक व्लॉगर ने ट्रेन का फर्स्ट क्लास स्लीपर कोच दिखाते हुए वीडियो बनाया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है. इस वीडियो में ट्रेन के अंदर की सभी सुविधाएं और डिजाइन का शानदार नजारा दिखाया गया है.

आराम, टेक्नोलॉजी और स्टाइल का बेहतरीन मिक्स (Vande Bharat Sleeper Coach)

व्लॉगर ने वीडियो में बताया कि, स्लीपर वंदे भारत का इंटीरियर अद्भुत है. 1AC कोच में:-

आरामदायक सीटें.

रीडिंग लाइट.

चार्जिंग पॉइंट.

पानी की बोतल रखने की जगह.

जैसे सुविधाएं मौजूद हैं. ट्रेन की स्पीड 160 से 180 km/hr तक हो सकती है और डिजाइन मॉडर्न, पैसेंजर फ्रेंडली और आकर्षक है.

Instagram पर @journeyswithak ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, 'वंदे भारत का स्लीपर फर्स्ट क्लास केबिन...जहां लग्जरी और टेक्नोलॉजी का संगम है. आकर्षक डिजाइन, बेहतरीन आराम और वर्ल्ड क्लास सुविधाएं इस केबिन को बेहद आकर्षक बनाती हैं.' वीडियो अब तक 11 लाख व्यूज, 59 हजार लाइक्स और 700+ कमेंट्स पा चुका है.

ट्रेन किसने बनाई? (Vande Bharat 1AC features)

BEML (भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड) ने चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) में एडवांस टेक्निक का उपयोग करके वंदे भारत स्लीपर ट्रेन तैयार की है. इसमें कुल 16 कोच होंगे, जिनमें AC First Class, AC 2 Tier और AC 3 Tier शामिल हैं.

सोशल मीडिया रिएक्शन (Indian Railways luxury train)

यूजर्स कमेंट सेक्शन में उत्साहित हैं. कुछ ने लिखा, 'मुझे सीढ़ियां बहुत अच्छी लगीं, बहुत बढ़िया.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'देश तो बदल रहा है, पर लोग?' तीसरे यूजर ने लिखा, 'असली टेस्ट तो यूपी-बिहार वाले करेंगे.' हर कोई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सफाई, डिजाइन और सुविधा की तारीफ कर रहा है.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा