पत्‍नी की शर्ट का बटन टूटा, पति ने तार से बनाया जुगाड़, 176 साल पहले ऐसे हुआ सेफ्टी पिन का अविष्‍कार

Safety Pin Story: एक साधारण तार के टुकड़े से सेफ्टी पिन का अविष्‍कार करने वाले वाल्‍टर हंट ने कभी सोचा नहीं होगा कि उनकी एक पिन 68 हजार रुपये में बिकेगी. आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन वाल्‍टर हंट ने अपनी पत्‍नी की शर्ट का बटन टूटने के बाद सेफ्टी पिन बनाई थी.

  • साल 1849 में वाल्टर हंट ने पत्नी के टूटे बटन की समस्या से प्रेरित होकर सेफ्टी पिन का अविष्कार किया था
  • सेफ्टी पिन में एक स्प्रिंग लगी होती है जो धातु के तार के सिरे को क्लैम्प से जोड़ती है और सुरक्षित रखती है
  • वाल्टर हंट ने अपने इस अविष्कार के अधिकार मात्र 400 डॉलर में बेच दिए थे जो उस समय काफी बड़ी रकम थी
बात लगभग 176 साल पुरानी है. साल 1849 में एक महिला किसी फंक्‍शन में जाने के लिए तैयार हो रही थीं. वह पूरी तरह से तैयार हो गई थीं, बस घर से निकलने ही वाली थीं कि उनकी शर्ट का बटन टूट गया. महिला और उसके पति पहले ही फंक्‍शन में जाने के लिए लेट हो चुके थे. इसलिए महिला के पास ड्रेस चेंज करने का समय नहीं था. महिला का चेहरा उतर गया, क्‍योंकि वह टूटे बटन की ड्रेस के साथ फंक्‍शन में नहीं जा सकती थीं. ऐसे में महिला के पति ने एक जुगाड़ लगाया. उन्‍होंने एक तार को मोड़ा और बटन की जगह लगा दिया. यह तार ड्रेस में इस तरह लगाया गया था कि इसने बटन की कमी को पूरी कर दिया था. इस जुगाड़ का नाम उन्‍होंने सेफ्टी पिन रखा. 

पत्‍नी की शर्ट के टूट बटन के लिए जुगाड़ से बनी सेफ्टी पिन 

पत्‍नी की शर्ट के लिए तार को सेफ्टी पिन का रूप देने वाले शख्‍स का नाम है- वाल्‍टर हंट, जो एक मैकेनिक थे. वाल्‍टर हंट ने एक साधारण तार से सेफ्टी पिन का अविष्‍कार अंजाने में किया था, लेकिन इससे उनकी पूरी जिंदगी बदल गई. वाल्‍टर ने एक धातु के तार को मोड़कर ड्रेस पिन में तब्‍दील कर दिया था. इसके सिरे पर एक स्प्रिंग थी, जो तार के दूसरे सिरे को क्‍लैस्‍प से बांध देती थी. यह एक छोटी, लेकिन रोजमर्रा में काम आने वाली जरूरत की चीज थी. वाल्‍टर हंट ने अपने इस अविष्‍कार के अधिकार 1849 में 400 डॉलर में बेचे थे. उस समय ये बड़ी रकम थी. इसके बाद सेफ्टी पिन ड्रेस ठीक करने से लेकर बच्‍चों के डायपर तक में इस्‍तेमाल होने लगी. 

15 डॉलर का उधार और '400 डॉलर' की सेफ्टी पिन

सेफ्टी पिन का अविष्‍कार करने से पहले वाल्‍टर हंट काफी मुश्किल दौर से गुजर रहे थे. वह एक मैकेनिक थे और उनका काम बिल्‍कुल अच्‍छा नहीं चल रहा था. हालात ऐसे थे कि वाल्‍टर हंट को अपने दोस्‍तों से पैसे उधार मांगने पड़ते थे. वाल्‍टर हंट ने अपने एक दोस्‍त से 15 डॉलर उधार लिये थे, सन 1849 में यह बड़ी रकम थी. वह इस उधार को चुकाने के लिए काफी जद्दोजहद करने में जुटे हुए थे. वाल्‍टर हंट एक ऐसी मशीन का अविष्‍कार करना चाह रहे थे, जो उनकी आर्थिक तंगी दूर कर सके. लेकिन उन्‍होंने सोचा नहीं था कि इस तरह से वह एक महत्‍वपूर्ण चीज सेफ्टी पिन का अविष्‍कार कर देंगे, जिसके अधिकार 400 डॉलर में बिकेंगे. सेफ्टी पिन के अविष्‍कार के बाद वाल्‍टर हंट ने फाउंटेन पेन से लेकर दुनिया की पहली सिलाई मशीनों में से एक का अविष्‍कार किया.    

176 साल से सेफ है, सेफ्टी पिन 

वाल्‍टर हंट ने जब सेफ्टी पिन को दुनिया के सामने पेश किया, तो उन्‍हें पता चला कि ये अविष्‍कार नया नहीं है. इससे पहले प्राचीन रोम के लोग कुछ इसी तरह के धातु के तार का इस्‍तेमाल गहनों के लिए करते थे. हालांकि, ये धातु की पिन वाल्‍टर हंड से काफी अलग थी. रोम की पिन में कोई स्प्रिंग नहीं था. इसलिए वाल्‍टर हंट की सेफ्टी पिन का पेटेंट उनके नाम पर हो गया. ये छोटी, सस्‍ती और बेहद उपयोगी चीज थी, जो आज भी हर घर में मिलती है. सेफ्टी पिन अब तक लगभग 176 साल का सफर तय कर चुकी है, लेकिन अभी तक अपनी इंपॉर्टेंस बनाए हुए है. 

Prada की लग्‍जरी सेफ्टी पिन

सेफ्टी पिन आज भी महिलाओं के लिए बेहद काम की चीज है. हर महिला के पर्स में सेफ्टी पिन जरूर मिल जाएगी. यही वजह है कि हाल ही में इटैलियन लग्जरी ब्रांड Prada ने अपने नाम से सेफ्टी पिन लॉन्‍च की. ये पिन गोल्‍डन कलर में और बेहद स्‍टाइलिश हैं. इनकी कीमत Prada ने  775 डॉलर यानि करीब 68,758 रुपये रखी है. सिर्फ 400 डॉलर में सेफ्टी पिन का पेटेंट राइट बेचने वाले वाल्‍टर हंट ने शायद ही कभी सोचा होगा कि उनकी एक पिन 775 डॉलर में बिकेगी. 

