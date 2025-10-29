राह चलते महिला ने 1300 रुपये में खरीदा सेकंड हैंड जूता, घर जाकर जब पढ़ा कंपनी का नाम तो रह गई हक्की बक्की

Christian louboutin brand 1300 rupees boots: कभी-कभी ज़िंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं, जब किस्मत सच में मुस्कुरा देती है. ऐसा ही कुछ हुआ एक महिला के साथ, जिसने सोचा था कि वो बस सस्ते सेकंड हैंड बूट खरीद रही है, लेकिन अगले ही पल उसे अहसास हुआ कि उसने तो जैकपॉट मार लिया है. महिला ने एक थ्रिफ्ट स्टोर (second-hand दुकान) से सिर्फ $17.99 यानी करीब 1,350 में एक जोड़ी काले लेदर बूट खरीदे. उन्हें लगा बस यूं ही अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने जूते का ब्रांड देखा, तो वो हैरान रह गईं...ये थे Christian Louboutin के असली बूट्स.

1.3 लाख की कीमत वाले निकले बूट (Christian Louboutin boots)

Reddit पर अपनी कहानी शेयर करते हुए महिला ने लिखा, 'मैंने ये बूट इसलिए खरीदे क्योंकि उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी, फिर अचानक ध्यान गया कि सोल लाल रंग की है…तब देखा कि ये तो Christian Louboutin हैं.' थोड़ी रिसर्च के बाद महिला को पता चला कि ये वही 'En Hiver Lug Low' मॉडल के बूट हैं जो ब्रांड की ऑफिशियल वेबसाइट पर करीब £1,260 (₹1.3 लाख) में बिक रहे हैं, यानी 1,300 में खरीदे बूट निकले सौ गुना ज़्यादा कीमती.

क्या है Christian Louboutin ब्रांड की खासियत? (second hand shoes viral)

Christian Louboutin एक फ्रेंच लग्ज़री ब्रांड है जो अपनी 'Red Sole' यानी लाल तली वाले जूतों के लिए जाना जाता है. 1990 के दशक से लेकर आज तक ये ब्रांड स्टाइल और एलीगेंस का प्रतीक माना जाता है. हर जूता हाथ से बनाया जाता है और उसकी चमकदार लाल सोल उसे बाकी ब्रांड्स से अलग पहचान देती है. महिला ने मज़ाकिया लहजे में लिखा, 'मुझे लगा था मैं बस सस्ते बूट खरीद रही हूं, पर निकले असली Louboutin! किस्मत ने तो कमाल कर दिया.'

छोटी सी खरीदारी, बड़ा सरप्राइज़ (lucky woman shopping story)

कभी-कभी खुशियां वहीं मिल जाती हैं जहां हम least expect करते हैं. इस महिला के लिए 1,300 की शॉपिंग बन गई 1.3 लाख का लग्ज़री सरप्राइज़ और अब उसकी कहानी इंटरनेट पर सबके चेहरे पर मुस्कान बिखेर रही है.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा