ये ट्रेन का टॉयलेट है या फाइव-स्टार होटल का बाथरूम? अंदर का नजारा देख लोग बोले-ऐसे टॉयलेट में घंटों रह सकते हैं

Japan bullet train toilet: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक जापानी डिजिटल क्रिएटर का वीडियो खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में वह दिखा रही हैं कि जापान की बुलेट ट्रेन 'शिंकानसेन (Shinkansen)' के टॉयलेट कितने शानदार और तकनीकी रूप से एडवांस्ड हैं. जहां भारत की लोकल ट्रेन के टॉयलेट को देखकर लोग नाक सिकोड़ लेते हैं, वहीं जापान का टॉयलेट देखकर लोग कह रहे हैं- 'वाह! यह तो पांच सितारा होटल जैसा है.'

जापान की बुलेट ट्रेन का टॉयलेट (bullet train bathroom)

वीडियो में क्रिएटर बताती हैं कि यहां का टॉयलेट एक कमरे जितना बड़ा होता है. अंदर छोटे बच्चों के लिए अलग से सीट होती है, जहां आप उन्हें आराम से बैठा सकते हैं. साथ ही, आप खुद भी बिना किसी असुविधा के टॉयलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं. यहां तक कि सीट पर हीटिंग सिस्टम लगा होता है, जो सर्दियों में बेहद आरामदायक महसूस कराता है, यानी ठंड में भी कोई ठिठुरन नहीं, सिर्फ आराम. वीडियो में दिखाया गया कि इन वॉशरूम में इलेक्ट्रॉनिक बिडेट, हीटेड सीट्स, और एयर ड्रायर जैसी सुविधाएं हैं. यही नहीं वॉशरूम के अंदर सिंक एरिया, साबुन डिस्पेंसर, मिरर और हैंड ड्रायर भी मौजूद हैं.

क्या-क्या है फीचर (Japan train toilet features)

अगर किसी को लगता है कि टॉयलेट की आवाज बाहर जा रही है तो वहां 'Sound Button' नाम का एक फीचर दिया गया है. इसे दबाते ही टॉयलेट की आवाज बाहर नहीं जाती. यह फीचर बहुत उपयोगी बताया जा रहा है. इसके अलावा टॉयलेट का दरवाजा ऑटोमैटिक खुलता और बंद होता है...यानी हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं है, बस एक टच से सब कुछ ऑटोमैटिक. ऑटोमैटिक डोर सिस्टम का फायदा ये भी है कि बुजुर्गों से लेकर दिव्यांगों तक को आसानी हो. यही वजह है कि जापान को सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का लीडर माना जाता है.

गलती से भी न दबाएं ये बटन (Japanese toilet viral video)

एक मजेदार बात यह है कि टॉयलेट के अंदर एक 'Call Buzzer' बटन भी होता है, जो दरअसल इमरजेंसी के लिए है. अगर आप गलती से इसे दबा दें तो तुरंत ट्रेन स्टाफ अलर्ट हो जाता है, इसलिए क्रिएटर मजाक में कहती हैं, 'इसे गलती से भी मत दबाना.' इस वीडियो में सबसे ज्यादा ध्यान खींचा उसकी साफ-सफाई और डिजाइन ने. हर चीज चमचमाती और सुगठित है.

भारत बनाम जापान...फर्क जो सोचने पर मजबूर कर दे (Indian toilet vs Japanese toilet)

जहां भारत की ट्रेनों में आज भी कई लोग टॉयलेट जाने से बचते हैं, वहीं जापान ने इसे लग्जरी और सुविधा का प्रतीक बना दिया है. यही वजह है कि वीडियो देखकर भारतीय यूजर्स कह रहे हैं कि, 'काश हमारी ट्रेनें भी ऐसी होतीं.' लोग कमेंट करते हुए कह रहे हैं कि, 'ऐसे वॉशरूम में जाना भी एक अनुभव जैसा है.' एक यूजर ने मजाक में लिखा, 'भारतीय ट्रेनों में भी साफ टॉयलेट होते हैं, अगर लोग उनका सही इस्तेमाल करें तो.' वहीं एक अन्य यूजर ने कहा, 'ये सब हमारी सिविक सेंस पर निर्भर करता है. भारत में लोग पब्लिक प्रॉपर्टी की कद्र नहीं करते.'

