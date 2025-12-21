पाकिस्तान को मिल गया भविष्य का 'स्टार' बाबर आजम से भी दो कदम है आगे, बड़े मैच में ठोकता है शतक

पड़ोसी देश पाकिस्तान में एक से बढ़कर एक क्रिकेटर आए हैं. जिन्होंने ग्रीन टीम का झंडा मैदान में बुलंद किया है. मगर पिछले कुछ सालों में पाक टीम का हाल बेहाल रहा है. जिस जमीं पर इमरान खान, जावेद मियांदाद, यूनुस खान, इंजमाम उल हक जैसे दिग्गज क्रिकेटर जन्म ले चुके हैं. उस जमीं पर पिछले कुछ सालों में अच्छे बल्लेबाजों की कमी देखने को मिली है. हाल फिलहाल में पाकिस्तान के किसी बल्लेबाज की विश्व स्तर पर चर्चा पर होती है तो वह केवल बाबर आजम हैं. मगर पिछले कुछ सालों से वह भी अपनी पुरानी फॉर्म के लिए जूझ रहे हैं. जिससे पाकिस्तानी फैंस के बीच निराशा है. इस अंधकार के बीच पाकिस्तान के लिए एक खिलाड़ी उम्मीद की किरण बनकर उभरा है. यह खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि मुल्तान के 19 वर्षीय बल्लेबाज समीर मिन्हास (Sameer Minhas) हैं.

समीर मिन्हास मौजूदा समय में अंडर 19 एशिया कप 2025 में शिरकत कर रहे हैं. जहां उन्होंने भारत के खिलाफ फाइनल मुकाबले में शतक जड़ पाक क्रिकेट प्रेमियों में उम्मीद की एक किरण जगाई है. उन्होंने छोटी सी ही उम्र में दबाव भरी परिस्थिती में बड़े मंच पर शतक जड़ दिखाया है कि वह विश्व पटल पर दहाड़ लगाने के लिए तैयार हैं.

class. composure. confidence. Sameer Minhas. remember the name 🙌🏾pic.twitter.com/Glo5v57c1L — Cani (@caniyaar) December 21, 2025

बाबर आजम से भी दो कदम आगे नजर आ रहे हैं समीर मिन्हास!

यह कहना जल्दबाजी होगा कि समीर मिन्हास, बाबर आजम से बेहतर खिलाड़ी हैं. मगर यह कहना भी गलत नहीं होगा कि समीर मिन्हास पाकिस्तान के मौजूदा होनहार खिलाड़ियों में से एक हैं. अंडर 19 एशिया कप 2025 में उन्होंने जिस तरीके से बल्लेबाजी की है. वह दर्शाता है कि आने वाले समय में वह पाकिस्तान के स्टार हैं! बड़ें मंच पर बड़ी पारी खेलने की काबिलियत उन्हें एक बड़ा खिलाड़ी बनाता है.

अंडर 19 एशिया कप 2025 में मिन्हास का प्रर्दशन

अंडर 19 एशिया कप 2025 में मिन्हास एक अलग ही अंदाज में नजर आए हैं. टूर्नामेंट में उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से कुल 5 मुकाबलों में हिस्सा लिया. इस बीच वह 5 पारियों में 157.00 की औसत से (177*+9+44+69*+172) 471 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से 2 शतक और 1 अर्धशतक देखने को मिला. मौजूदा समय में वह टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज हैं.

कौन हैं मिन्हास?

मिन्हास पाकिस्तान के मुल्तान शहर से ताल्लुक रखते हैं. वह दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं. इसके अलावा लेग ब्रेक गेंदबाजी करने में भी माहिर हैं. मिन्हास का जन्म 2 दिसंबर 2006 को हुआ था. उनके बड़े भाई अराफात मिन्हास भी क्रिकेटर हैं, जो 2024 अंडर-19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की तरफ से शिरकत कर चुके हैं. यही नहीं अराफात पाकिस्तान की तरफ से 4 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में भी जलवा बिखेर चुके हैं. जहां प्रदर्शन अच्छा नहीं होने की वजह से वह जल्द ही ड्रॉप गए.

