वंदे भारत से उतरकर चाय लेने गया शख्स, लौटा तो ट्रेन के दरवाजे पर पहुंचते ही जो हुआ, हैरान हो देखते रहे लोग

Vande Bharat Passenger missed Train: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मजेदार लेकिन सीख देने वाला किस्सा वायरल हो रहा है. एक शख्स वंदे भारत एक्सप्रेस से सफर कर रहा था. ट्रेन कुछ देर के लिए एक स्टेशन पर रुकी तो उसने सोचा, “चलो ज़रा चाय ले आता हूं.” लेकिन यही फैसला उसके लिए ‘महंगा सबक' बन गया. जैसे ही वह प्लेटफॉर्म पर उतरकर चाय लेने गया, ट्रेन ने सीटी मारी और तेज़ी से स्टेशन से चल पड़ी. जब तक यात्री हाथ में चाय लेकर वापस लौटा, तब तक वंदे भारत प्लेटफॉर्म से दूर जा चुकी थी. आस-पास मौजूद लोग इस नजारे को देखते रह गए, किसी ने वीडियो बनाया तो किसी ने हंसते हुए कहा, “भाई साहब, ये लोकल ट्रेन नहीं, वंदे भारत है!”

चाय के चक्कर में छूटी ट्रेन

दरअसल, वंदे भारत एक्सप्रेस के रुकते ही शख्स चाय लेने के लिए उतरता है, लेकिन जैसे ही वो चाय लेकर लौट रहा होता है, तब वह देखता है कि ट्रेन का दरवाजा बंद हो चुका है. पहले वह दरवाजे के सामने इस उम्मीद से खड़ा होता है कि शायद अंदर मौजूद शख्स दरवाजे को खोल देगा. लेकिन, जैसे ही ट्रेन हॉर्न देती है. शख्स घबड़ा जाता है और वहीं प्लेटफॉर्म पर ही नीचे चाय रखकर दौड़ना शुरु कर देता है. जैसे ही वह दौड़ना शुरु कराता है.वंदे भारत की स्पीड तेज हो जाती है. फिर भी वह परेशान होकर इस उम्मीद में दौड़ता है कि ट्रेन रुकवाकर वह उसमें बैठ सके. करीब 17 सेकंड का ये वीडियो इसी के साथ खत्म हो जाता है. जिसपर यूजर्स अब जमकर कमेंट कर रहे हैं.

देखें Video:

सोशल मीडिया पर वायरल हुई कहानी

यह घटना किसी यात्री ने वीडियो में कैद कर ली, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर (@indian_railway_0542) नाम के अकाउंट से इंडियन रेलवे कैप्शन के साथ शेयर किया गया है. वीडियो को अबतक 4 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. लोग मजे लेते हुए कमेंट कर रहे हैं, “वंदे भारत में चाय का टाइम नहीं मिलता भाई!” “अब तो अगली ट्रेन का इंतज़ार करो, और सीख लो punctuality का सबक.” वीडियो पर लाखों व्यूज आ चुके हैं और हजारों यूजर्स इसे शेयर कर रहे हैं.

सीख: वक्त की कीमत समझिए!

इस पूरे वाकये ने लोगों को एक बात तो सिखा दी, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, खासकर जब बात वंदे भारत जैसी सुपरफास्ट ट्रेन की हो. अगली बार जब ट्रेन रुके, तो याद रखिए, “चाय ठंडी हो सकती है, लेकिन वंदे भारत नहीं रुकेगी!”

यह भी पढ़ें: बेंगलुरु में इंजीनियर ने ऑनलाइन मंगाया 1 लाख 86 हज़ार का मोबाइल, डिब्बा खोलते ही निकली ऐसी चीज, देखकर उड़े होश

फोन आया, कांपने लगे उसके हाथ... सवारी ले जा रहे टैक्सी ड्राइवर के साथ बीच रास्ते हुआ कुछ ऐसा, झकझोर उठेगा दिल

भारतीय महिला ने दिखाई हिम्मत, अकेली पहुंच गई तालिबान चेक पोस्ट, फिर जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया