पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के रूट का ऐलान, बंगाल और असम को जोड़ेगी ट्रेन, चुनाव भी इसी साल

Vande Bharat Sleeper Train Route: पश्चिम बंगाल और असम में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों को देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात दी है.

पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के रूट का ऐलान कर दिया गया है.
नई दिल्ली:

First Vande Bharat Sleeper Train Route: केंद्र सरकार ने देश के पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के रूट का ऐलान कर दिया है. गुरुवार को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजधानी दिल्ली में आयोजित में एक प्रेस कॉफ्रेंस में इस ट्रेन के रूट की घोषणा की. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जल्द ही कोलकाता और गुवाहाटी के बीच वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे. यह देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन होगी. जिसका कुछ दिनों पहले ट्रायल भी हुआ था. वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के रूट के साथ-साथ किराए का भी ऐलान कर दिया गया है. 

ट्रायल में 180 किमी प्रति घंटे की पकड़ी थी रफ्तार

हाल में स्वदेशी तकनीक से बनी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का भारतीय रेलवे ने अंतिम हाई-स्पीड ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा किया था. यह ट्रायल कोटा–नागदा सेक्शन पर किया गया, जहां ट्रेन ने 180 किमी प्रति घंटे की रफ्तार हासिल की. यह ट्रायल रेलवे सुरक्षा आयुक्त की निगरानी में हुआ था 

ट्रायल के दौरान ट्रेन की राइड क्वालिटी, कंपन, ब्रेकिंग सिस्टम, इमरजेंसी ब्रेक, सुरक्षा सिस्टम और अन्य तकनीकी पहलुओं की जांच की गई. सभी परीक्षणों में ट्रेन का प्रदर्शन पूरी तरह संतोषजनक पाया गया और CRS ने ट्रायल को सफल घोषित किया गया.

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर इस हाई-स्पीड ट्रायल का वीडियो भी साझा किया था. वीडियो में यह भी दिखाया गया कि तेज रफ्तार के बावजूद पानी से भरे गिलास हिले नहीं और पानी नहीं गिरा. इससे ट्रेन की बेहतरीन स्थिरता, आधुनिक सस्पेंशन और उन्नत तकनीक का पता चलता है

यह 16 कोच वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन लंबी दूरी की यात्रा के लिए तैयार की गई है. ट्रेन में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है.

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की प्रमुख सुविधाएं

  • आरामदायक स्लीपर बर्थ
  • आधुनिक सस्पेंशन सिस्टम
  • ऑटोमैटिक दरवाजे
  • आधुनिक शौचालय
  • फायर डिटेक्शन और सेफ्टी सिस्टम
  • सीसीटीवी निगरानी
  • डिजिटल यात्री सूचना प्रणाली
  • ऊर्जा बचाने वाली तकनीक
  • सुरक्षा और तकनीकी विशेषताएं
  • कवच सुरक्षा प्रणाली
  • झटके रहित सेमी-परमानेंट कपलर
  • हर कोच के अंत में फायर बैरियर दरवाजे
  • आग लगने पर तुरंत चेतावनी और नियंत्रण की व्यवस्था
  • रीजेनेरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम
  • यूवी-सी लैंप आधारित एसी डिसइंफेक्शन सिस्टम
  • चौड़े और पूरी तरह सील गैंगवे
  • सभी कोचों में सीसीटीवी
  • आपात स्थिति में बात करने के लिए इमरजेंसी टॉक-बैक सिस्टम
  • दिव्यांग यात्रियों के लिए विशेष शौचालय
  • सेंट्रलाइज्ड कोच मॉनिटरिंग सिस्टम
  • ऊपरी बर्थ पर चढ़ने के लिए आरामदायक सीढ़ी


खबर अपडेट की जा रही है.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
