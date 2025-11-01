महिला ने दिखाई हिम्मत, अकेली पहुंच गई तालिबान चेक पोस्ट, फिर जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया

अफगानिस्तान का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले ‘तालिबान' और उनका सख्त राज याद आता है. लेकिन सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने हर किसी को चौंका दिया है. दरअसल, एक बहादुर महिला अकेली कार चलाकर तालिबान के कंट्रोल वाले इलाके में पहुंच गई और वहां के चेक पोस्ट का अपना पूरा अनुभव कैमरे में रिकॉर्ड किया. वीडियो में उसने दिखाया कि आखिर तालिबान चेक पोस्ट पर क्या-क्या होता है और वहां का माहौल कैसा रहता है.

देखें Video:

तालिबान गार्ड्स के सामने महिला का सामना

वायरल वीडियो में दिखता है कि महिला अपनी गाड़ी तालिबान चेक पोस्ट पर रोकती है. तभी वहां मौजूद कुछ तालिबानी सुरक्षाकर्मी उसके पास आते हैं और डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं. महिला बिना झिझक कहती है, 'मैं भारत से आई हूं और काबुल जाना चाहती हूं'. वो उन्हें टूरिज्म मिनिस्ट्री से मिले अपने सारे कागज़ दिखाती है. तालिबानी उसके डॉक्यूमेंट्स को गौर से देखते हैं और फिर उसे आगे जाने की इजाजत दे देते हैं.

'पहली बार तालिबान चेक पोस्ट पर आई हूं'

तालिबान चेक पोस्ट पार करने के बाद महिला ने कैमरे के सामने कहा, 'मैं पहली बार तालिबान चेक पोस्ट पर आई हूं. उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कहां से आई हूं, क्यों आई हूं और कहां रुकूंगी.' महिला ने माना कि शुरुआत में उसे डर लगा, लेकिन पूरे प्रोसेस में किसी ने बदसलूकी नहीं की.

हिम्मतवाली निकली ये लड़की

यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है. अब तक 3.9 लाख से ज्यादा लोगों ने इसे लाइक किया है और लाखों व्यूज आ चुके हैं. कमेंट सेक्शन में लोग महिला की हिम्मत की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'अकेले अफगानिस्तान ट्रैवल करने के लिए बहुत गट्स चाहिए'. तो दूसरे ने मजाक में कहा, 'तालिबानी तो उसे गाड़ी चलाते देख ही डर गए होंगे'.

