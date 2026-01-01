8 साल बेंगलुरु में रहे विदेशी ने क्यों कहा - भारत आना मेरी जिंदगी का सबसे सही फैसला

Bengaluru foreigner viral: कैलेब फ्रीजन (Caleb Friesen), जो पिछले 8 साल से बेंगलुरु में रह रहे हैं, हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. उन्होंने कहा कि, भारत शिफ्ट करना उनकी जिंदगी के सबसे बेहतरीन फैसलों में से एक था. कैलेब के मुताबिक, विदेशों में भारत को लेकर जो तस्वीर दिखाई जाती है, वह अधूरी और अक्सर नकारात्मक होती है.

'गंदगी नहीं, ग्रोथ भी देखिए' (India Development Reality)

कैलेब ने ट्रैवल इंफ्लुएंसर्स पर भी सवाल उठाए जो भारत आकर सिर्फ टूटे-फूटे सिस्टम, गंदगी और अव्यवस्था दिखाकर लौट जाते हैं. उन्होंने कहा कि भारत को 'डर्टी कंट्री' के तौर पर पेश करना नाइंसाफी है. हकीकत यह है कि भारत में जबरदस्त टेक ग्रोथ, इनोवेशन और स्टार्टअप कल्चर भी पनप रहा है.

टेक इंडिया ने किया हैरान (Indian Tech Growth)

कैलेब बताते हैं कि जब वह 2017 में भारत आए, तब उन्हें खाने और संस्कृति के अलावा भारत के टेक सेक्टर की कोई जानकारी नहीं थी. उन्होंने खुद देखा कि कैसे बीते कुछ सालों में भारत ने टेक्नोलॉजी में छलांग लगाई है. उनका मानना है कि कई भारतीय भी अपने देश की क्षमता से पूरी तरह वाकिफ नहीं हैं.

Gen Z बना रहा भविष्य (Gen Z Startups India)

कैलेब ने खास तौर पर Gen Z और Gen Alpha फाउंडर्स की तारीफ की. उन्होंने कहा कि जिस जुनून और शिद्दत से युवा भारत में स्टार्टअप खड़े कर रहे हैं, वह पूरी दुनिया के लिए मिसाल है.

'तुम सच में हम में से एक हो' (Social Media Reaction)

सोशल मीडिया पर लोगों ने कैलेब को 'Truly One Of Us' कहा. यूजर्स ने उनकी तारीफ की कि वह सिर्फ शिकायत नहीं करते, बल्कि बदलाव का हिस्सा बनते हैं.

