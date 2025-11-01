विज्ञापन
बेंगलुरु में इंजीनियर ने ऑनलाइन मंगाया 1 लाख 86 हज़ार का मोबाइल, डिब्बा खोलते ही निकली ऐसी चीज, देखकर उड़े होश

बेंगलुरु के एक इंजीनियर ने ऑनलाइन 1.86 लाख रुपये का महंगा फोन ऑर्डर किया, लेकिन जब उसने डिब्बा खोला तो अंदर कुछ ऐसा निकला कि खुशी की जगह टेंशन में आ गया.

बेंगलुरु में इंजीनियर के साथ ऑनलाइन फ्रॉड

बेंगलुरु के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ ऐसा वाकया हुआ, जिसने ऑनलाइन शॉपिंग पर से भरोसा ही हिला दिया. इंजीनियर ने एक ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेजन से 1 लाख 86 हज़ार रुपये का महंगा स्मार्टफोन ऑर्डर किया था. डिलीवरी मिलने पर खुशी-खुशी उसने पैकेट खोला, लेकिन अंदर जो निकला, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई. इंजीनियर के मुताबिक, डिब्बे के अंदर फोन नहीं था, बल्कि मोबाइल की जगह टाइल निकली. शुरुआत में उसे लगा कि शायद पैकिंग में गलती हुई है, लेकिन जब उसने जांच की तो साफ हुआ कि यह एक ठगी का मामला है.

फोन की जगह निकली… कोई और चीज!

वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि कस्टमर जैसे ही अपने महंगे पोन की अनबॉक्सिंग शुरु करता है. डिब्बे के अंदर से अपना फोन निकालने के लिए खोलता है, तो उसमें से फोन की जगह एक टाइल्स निकलती है, जिसे बीच से हल्का सा काटने की कोशिश की गई होती है. करीब 1 मिनट का यह वीडियो इसी के साथ खत्म हो जाता है.

सोशल मीडिया पर साझा की पूरी कहानी

गुस्से और हैरानी से भरे इंजीनियर ने अपनी पूरी कहानी सोशल मीडिया पर शेयर की. उसने तस्वीरें और डिब्बे की वीडियो क्लिप पोस्ट की, जो देखते ही देखते वायरल हो गई. हजारों लोगों ने पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी और ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से सख्त कार्रवाई की मांग की. @karnatakaportf के मुताबिक, बेंगलुरु के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की दीवाली उस समय खराब हो गई जब उन्हें अमेजन से ऑर्डर किए गए 1 लाख 86 हज़ार रुपये के सैमसंग स्मार्फोन की जगह टाइल का एक टुकड़ा मिला. क्रेडिट कार्ड से पूरा भुगतान करने वाले प्रेमानंद ने त्योहार से एक दिन पहले 19 अक्तूबर को सीलबंद पैकेज खोला तो अंदर एक संगमरमर की टाइल मिली.

कंपनी ने दी सफाई, जांच शुरू

हालांकि, उन्होंने नेशनल साइबर रिपोर्टिंग पोर्टल और लोकल पुसि में शिकायत दर्ज कराई और बाद में अमेजन ने अमाउंट वापस कर दिया. लेकिन, इस घटना ने एक बार फिर ऑनलाइन शॉपिंग के बदसूरत पक्ष को उजागर किया, जहां सुविधा अक्सर विश्वास की कीमत पर आती है. 

X पर @dpkBopanna नाम के यूजर ने यह वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा- बेंगलुरु के एक तकनीकी विशेषज्ञ ने @amazonIN से स्मार्ट फोन ऑर्डर किया था. उसे बदले में पत्थर की टाइल मिली. एफआईआर दर्ज. सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 7 की कीमत उसे 186,999 रुपये पड़ी. उसने अनबॉक्सिंग का वीडियो रिकॉर्ड किया, अमेजन ने पैसे वापस कर दिए, लेकिन पुलिस जांच जारी रखे हुए है. 

ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए सबक

इस पोस्ट को अबतक 11 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 14 हज़ार से ज्यादा लोग इसे लाइक कर चुके हैं. यह मामला ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए एक चेतावनी है. अगर आप भी महंगे गैजेट्स या प्रोडक्ट्स ऑनलाइन खरीदते हैं, तो पैकेट लेते समय ‘अनबॉक्सिंग वीडियो' जरूर बनाएं. यह सबूत आगे किसी समस्या में आपके काम आ सकता है.

