हिंदुस्तानी से शादी कर विदेशी महिला की चमकी किस्मत, लाइफ में आए ये 3 बड़े बदलाव, बोली- मैं सोच भी नहीं सकती कि...

विदेशी लड़की से शादी करना अब भारत में आम चलन हो गया है. ज्यादातर लोग रशियन लड़कियों को अपनी दुल्हन बना रहे हैं. ऑनलाइन के दौर में अब विदेशी दुल्हन ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं रह गया है. सोशल मीडिया पर वायरल कई वीडियो में देखा गया है कि गांव-देहात में विदेशी दुल्हन चूल्हा-चौका कर रही हैं. देसी लड़कियां भले ही खुश ना हो, लेकिन विदेशी लड़कियां भारतीय पुरुष से शादी कर खुशी-खुशी अपना जीवन बिता रही हैं. अब एक यूक्रेनियन महिला ने बताया है कि एक भारतीय से शादी करके उसकी लाइफ में तीन मेजर परिवर्तन आए हैं. अब इस विदेशी से देसी दुल्हन बनीं इस महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.



विदेशी दुल्हन का वीडियो वायरल (Victoria Chaktraborty in India)



इस महिला का नाम विक्टोरिया चक्रवर्ती है, जो आठ सालों से अधिक समय से भारत में रह रही हैं. विक्टोरिया ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने भारतीय परिवार में शादी के बाद के अपने जीवन के बारे में पहले और बाद की तुलना की है. महिला ने कहा कि पहनावे से लेकर इंडियन फूड और त्योहारों को मनाने तक, छोटे-छोटे बदलावों ने उनके जीवन में बहुत खुशी और अपनापन ला दिया है.

देखें Video:



विक्टोरिया की लाइफ में 3 बदलाव (Victoria Life's 3 Changes)



-साड़ी धीरे-धीरे मेरे पहनावे का हिस्सा बन गई है, मैं इसके बिना किसी शादी या अन्य समारोह में जाने की सोच भी नहीं सकती.



-यहां का खाना अब हाथों से खाना बहुत स्वाभाविक लगता है (और हां, इस तरह इसका टेस्ट वाकई बेहतर होता है).



-त्यौहार साल के मेरे पसंदीदा समयों में से एक बन गए हैं, रंग, रोशनी और उत्सव मुझे हमेशा घर जैसा एहसास दिलाते हैं.



लोगों की विदेशी दुल्हन की तारीफ ( Netizens praise Victoria in Saree)



विक्टोरिया के वीडियो को 3 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है और कई लोग प्यारे-प्यारे कमेंट्स भी कर रहे हैं. एक यूजर ने कहा, 'आप भारतीय कपड़ों में अन्य लोगों की तुलना में अधिक खूबसूरत और बेहतर दिखती हैं. दूसरे ने कहा, 'हमें यह जानकर बहुत खुशी हुई कि आपने इसे अपना लिया है और इसका आनंद भी ले रही हैं'. तीसरे ने कमेंट किया, 'शादी के बाद आप साड़ी में ज्यादा खुश और खूबसूरत लग रही हैं, ऐसे ही शानदार दिखें'. एक अन्य वीडियो में चक्रवर्ती ने कहा कि कई लोगों ने उन्हें भारत न जाने के लिए कहा था, लेकिन वह अपने विचारों पर अड़ी रहीं.

