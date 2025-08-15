विज्ञापन
थाईलैंड में मिला बेहद दुर्लभ प्रजाति का केकड़ा, रंग देख आंखों पर नहीं होगा यकीन, वैज्ञानिकों ने किए चौंकाने वाले खुलासे

इस केकड़े का रंग चटक बैंगनी है, जिससे ये देखने वालों को हैरान कर रहा है. अधिकारियों ने इसे "प्रकृति का एक अनमोल उपहार" बताया और कहा कि यह प्रजाति अत्यंत दुर्लभ है.

थाईलैंड (Thailand) के काएंग क्राचन राष्ट्रीय उद्यान में देखे गए एक दुर्लभ प्रजाति के केकड़े (Rare purple crab) ने ऑनलाइन लोगों का ध्यान खींचा है. इस केकड़े का रंग चटक बैंगनी है, जिससे ये देखने वालों को हैरान कर रहा है. अधिकारियों ने इसे "प्रकृति का एक अनमोल उपहार" बताया और कहा कि यह प्रजाति अत्यंत दुर्लभ है.

विभाग ने इन एलियन जैसे दिखने वाले केकड़े की तस्वीरों की एक पूरी सीरीज पब्लिश की है. अनुवादित फेसबुक पोस्ट के अनुसार, पार्क रेंजरों ने केकड़ों को देखा और उनकी तस्वीरें लीं. पोस्ट में लिखा था, "अधिकारियों ने 'किंग क्रैब', जिसे "सिरिंडहॉर्न क्रैब" भी कहा जाता है, की आखिरी झलक देखी, जो एक दुर्लभ जलप्रपात केकड़ा प्रजाति है. अपने आकर्षक सफेद और बैंगनी रंगों को प्रदर्शित करने वाला यह केकड़ा प्रकृति का एक अनमोल उपहार था."

इसके दिखने का क्या मतलब है?

पार्क के सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार, "किंग क्रैब का दिखना न केवल एक दुर्लभ जानवर की खोज का प्रतीक है, बल्कि अपनी अविश्वसनीय जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध विश्व धरोहर स्थल, काएंग क्राचन राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का एक प्रमुख संकेतक भी है. इस संरक्षित वन्यजीव का अस्तित्व जंगल के पर्यावरण की उत्कृष्ट गुणवत्ता को दिखाता है."

बेहद दुर्लभ है ये केकड़ा

एक लोकप्रिय विज्ञान रिपोर्ट के अनुसार, यह केकड़ा प्रजाति पांडा केकड़ा परिवार से संबंधित है. ये केकड़े आमतौर पर अपने सफेद और काले निशानों के लिए प्रसिद्ध हैं. बैंगनी केकड़े इस प्रजाति का एक दुर्लभ रूप हैं.

कुछ रिपोर्टों का दावा है कि इस केकड़े को पहली बार 1986 में नगाओ वाटरफॉल नेशनल पार्क में देखा गया था, जबकि कुछ का तर्क है कि यह उससे भी बहुत पहले का है. हालांकि पांडा केकड़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, वहीं बैंगनी रंग के केकड़ों के बारे में तो लोगों को और भी कम जानकारी है.

