पाकिस्तानी शादी में ‘धुरंधर’ के टाइटल ट्रैक पर धमाकेदार डांस! परफॉर्मेंस ने दोनों मुल्कों में मचा दिया तहलका

पाकिस्तानी शादी में ‘धुरंधर’ के टाइटल ट्रैक पर जबरदस्त ग्रुप डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. रणवीर सिंह की फिल्म के इस गाने ने सरहद के दोनों तरफ लोगों को दीवाना बना दिया है.

पाकिस्तानी शादी में ‘धुरंधर’ के टाइटल ट्रैक पर धमाका

‘धुरंधर' की दीवानगी अब भारतीय सिनेमाघरों से निकलकर सरहद पार पहुंच चुकी है. सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया है. यह वीडियो भारत का नहीं, बल्कि पाकिस्तान की एक शादी का है, जहां पूरी तरह कोरियोग्राफ किया गया डांस ‘धुरंधर' के टाइटल ट्रैक पर परफॉर्म किया गया.

काले कपड़ों में सजे एक शख्स ने स्टेज पर कमाल की एनर्जी के साथ ग्रुप डांस लीड किया. सिंक्रोनाइज़्ड मूव्स और बेहतरीन कोऑर्डिनेशन ने मेहमानों को ही नहीं, इंटरनेट को भी खूब प्रभावित किया. वीडियो इंस्टाग्राम यूज़र M Abdullah Rafique द्वारा शेयर किया गया और कुछ ही घंटों में दोनों मुल्कों में जमकर वायरल हो गया.

दोनों मुल्कों ने की तारीफ

वीडियो सामने आते ही भारत और पाकिस्तान दोनों जगह के दर्शकों से तारीफों की बौछार शुरू हो गई. बहुत से लोगों ने डांस करने वाली शख्स की स्टेज प्रेज़ेंस की तारीफ की, तो कई ने इसे “शानदार”, “तेज़”, और “बेमिसाल कोऑर्डिनेशन वाला डांस” बताया. यह कहना गलत नहीं होगा कि यह परफॉर्मेंस सरहदों से ऊपर उठकर सिर्फ मनोरंजन और कला का जश्न बन गया.

देखें Video:

जासूसी और पॉलिटिकल ड्रामा का तगड़ा तालमेल

फिल्म ‘धुरंधर' अपनी रिलीज़ के साथ ही जबरदस्त चर्चा में है. इसमें रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन, सारा अर्जुन और राकेश बेदी जैसे बड़े नाम शामिल हैं. कहानी एक भारतीय जासूस हमजा अली मज़ारी (रणवीर सिंह) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो पाकिस्तान के अपराध जगत और राजनीतिक तंत्र में घुसपैठ करता है. अक्षय खन्ना फिल्म में रहमान डाकैत के किरदार में नज़र आते हैं, जिसके करीब पहुंचना मज़ारी के मिशन का अहम हिस्सा है.

सोशल मीडिया पर गाने का क्रेज

फिल्म का टाइटल ट्रैक “ना दे दिल परदेसी नू” सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है. रील्स, पब्लिक डांस परफॉर्मेंस और शादी-ब्याह के वीडियो में यह गाना सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले ट्रेंडिंग ऑडियो में शामिल है. गाने की धुन और बीट इतने कैची हैं कि हर कोई इस पर अपनी क्रिएटिविटी दिखाने में लगा है.

तीन दशक, तीन बड़े वर्ज़न

यह गाना कोई नया नहीं, बल्कि एक पुरानी पंजाबी क्लासिक के तीसरे बड़े रूप में सामने आया है. इसके तीन प्रमुख संस्करणों ने अलग-अलग पीढ़ियों को जोड़ने का काम किया है.

1. मूल पंजाबी लोक क्लासिक (लगभग 1995)

यह गाना मूल रूप से एक भावुक लोक-डुएट था, जिसे मशहूर पंजाबी कलाकार मुहम्मद सादिक और रंजीत कौर ने गाया था. इसका असर पंजाब के सांस्कृतिक संगीत पर हमेशा गहरा रहा.

2. ग्लोबल भांगड़ा हिट ‘जोगी' (2003)

ब्रिटिश-पंजाबी कलाकार Panjabi MC ने इस गाने को रीमिक्स करके ‘Jogi' नाम से रिलीज़ किया. यह वर्ज़न अंतरराष्ट्रीय चार्ट्स पर छाया और दुनियाभर की पार्टियों व क्लब्स का हिस्सा बन गया.

3. ‘धुरंधर' टाइटल ट्रैक (2025)

अब 2025 में, संगीतकार शशवत सचदेव और चरणजीत आहूजा ने इसे आधुनिक बीट्स और सिनेमैटिक टच के साथ दोबारा जन्म दिया. यह नया रूप युवाओं की पसंद बनकर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है और पाकिस्तान की शादी में हुए वायरल डांस ने इसे और भी लोकप्रिय बना दिया है.

