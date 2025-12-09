गीजर कंपनी वाले सदमे में हैं! सर्दी में नहाने के लिए लड़के ने कनस्तर से किया धांसू जुगाड़, देख पकड़ लेंगे माथा

Winter Shower Jugaad: सर्दियों के दिन शुरू होते ही सुबह बिस्तर छोड़ना किसी युद्ध की तैयारी जैसा लगता है और अगर बात नहाने की आ जाए, तो ठंडा पानी देखकर आत्मा भी कांप उठती है. हर किसी के पास महंगा गीजर नहीं होता, रॉड से पानी गर्म करते-करते आधा घंटा बीत जाता है, और गैस वाला इंतज़ाम सब जगह मुमकिन नहीं. लेकिन कहावत है- भारत में समस्या चाहे कैसी भी हो, जुगाड़ उसका रास्ता ढूंढ ही लेता है. सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही देसी दिमाग वाला जुगाड़ सबको हंसा भी रहा है और हैरान भी कर रहा है.

ऐसा हीटर देखा है कभी?

वायरल वीडियो में एक शख्स इतनी सादगी से फिजिक्स का इस्तेमाल कर रहा है कि देखने वाले अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रहे. उसने बाथरूम में नल के ठीक नीचे एक खाली तेल का टीन रखा है. टीन के नीचे तसले में आग जल रही है. जैसे ही नल से पानी टीन में गिरता है, नीचे की आग उसे पल भर में गर्म कर देती है. टीन में लगे पाइप से गर्म-पानी सीधा सिर पर आ रहा है, एकदम देसी ‘कंटीन्यूस फ्लो वॉटर हीटर', वो भी बिना बिजली और बिना खर्चा! वीडियो में वह शख्स शैंपू लगाकर इत्मीनान से नहा रहा है, मानो कह रहा हो “गीजर हो या न हो, जुगाड़ है तो जीवन मज़ेदार है!”

देखें Video:

गीजर कंपनी वालों का बिज़नेस खतरे में!

यह वीडियो एक्स पर @DashrathDhange4 नाम के यूजर ने पोस्ट किया है. कैप्शन में लिखा- “सर्दी में नहाने का नया जुगाड़, गीजर कंपनी वाले सदमे में हैं.” जैसे ही क्लिप वायरल हुई, यूजर्स ने कमेंट्स की बरसात कर दी: एक ने लिखा- “भाई को तुरंत भारत रत्न दे दो! इसने तो गीजर कंपनियों को दिवालिया कर दिया.” दूसरे यूजर ने लिखा- “अमेरिका: हमारे पास टेक्नोलॉजी है. तीसरे यूजर ने लिखा-हमारे पास कनस्तर और माचिस!” चौथे ने लिखा- “इससे बेहतर ‘आपदा में अवसर' का उदाहरण हो ही नहीं सकता.” पांचवे ने लिखा- “बस भाई ध्यान रखना- प्लास्टिक पाइप पिघल न जाए!” लोग जितना हंस रहे हैं, उतना ही इस क्रिएटिव जुगाड़ की तारीफ भी कर रहे हैं.

हंसी-मजाक के साथ एक छोटा सा संदेश

भले ही यह आइडिया इंटरनेट पर सुपरहिट हो गया हो, लेकिन इसे घर पर कॉपी करने से पहले सावधानी बेहद जरूरी है. लगातार आग जलने से टीन बहुत ज्यादा गर्म हो सकता है. अगर बाथरूम छोटा और बंद हो, तो धुआं और कार्बन मोनोऑक्साइड बनना खतरनाक हो सकता है. पानी का फ्लो रुकने पर टीन अत्यधिक गर्म होकर जोखिम पैदा कर सकता है. इसलिए बेहतर है कि वीडियो का मज़ा लें, लेकिन घर का गीजर निकालकर ‘लाइव एक्सपेरिमेंट' करने की कोशिश न करें.

हर परेशानी का हल, वो भी देसी स्टाइल!

इस वीडियो ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारतीय जुगाड़ सिर्फ मजाक भर नहीं है, बल्कि रचनात्मकता और परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता का शानदार उदाहरण है. चाहे ठंड कितनी भी पड़े हमारा जुगाड़ हमेशा हॉट रहता है!

यह भी पढ़ें: फन फैलाए कोबरा पर पीछे से टूट पड़ा नेवला, दबोचकर कई बार पटका, फिर जो हुआ, खतरनाक फाइट बनी सबसे थ्रिलिंग रील

मां के 60वें जन्मदिन पर ऐसा तोहफा किसी बेटे ने नहीं दिया होगा, बर्थडे गिफ्ट ने हर किसी को कर दिया हैरान

बेटी गा रही थी किशोर कुमार का गाना, पास बैठे पापा ने अचानक किया कुछ ऐसा, Video बार-बार देखकर भी नहीं थके लोग