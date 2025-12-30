विज्ञापन
पापा को बिल भरने दो... चाय सुट्टा बार के फाउंडर का ये Video दिल छू गया

चाय सुट्टा बार के को-फाउंडर अनुभव दुबे का माता-पिता के साथ कैफे डेट का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पिता द्वारा बिल चुकाने का भावुक पल लोगों का दिल छू गया.

पिता ने चुकाया बिल… वीडियो ने सोशल मीडिया पर रुला दिया

सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए हमेशा बड़े जेस्चर या महंगी चीजों की जरूरत नहीं होती है. कभी-कभी एक छोटा-सा भावुक पल भी लाखों दिलों को छू जाता है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें चाय सुट्टा बार के को-फाउंडर अनुभव दुबे अपने माता-पिता के साथ एक सादा-सी कैफे डेट पर नजर आ रहे हैं.

माता-पिता के साथ ‘कैफे डेट'

वीडियो में अनुभव दुबे अपने मां-पिता को कैफे लेकर जाते हैं, जिसे वह खुद 'डेट' कहते हैं. तीनों साथ बैठकर बातचीत करते हैं, मुस्कुराते हैं और वक्त बिताते हैं. वीडियो की सादगी और अपनापन ही इसे खास बनाता है. इस वीडियो का सबसे इमोशनल सीन आखिर में आता है, जब कैफे का बिल अनुभव दुबे नहीं, बल्कि उनके पिता चुकाते हैं. यह पल कई लोगों को अंदर तक छू गया.

वीडियो पर लिखा मैसेज कहता है कि कभी-कभी बच्चों को अपने माता-पिता को बाहर ले जाना चाहिए, उन्हें सबके लिए ऑर्डर करने देना चाहिए और यहां तक कि पिता को ही बिल चुकाने देना चाहिए. एक शाम के लिए अपनी कमाई, अपनी सफलता और अपना रुतबा भूल जाना चाहिए.

देखें Video:

अनुभव दुबे का भावुक संदेश

वीडियो के साथ अनुभव दुबे ने एक गहरी सोच वाला कैप्शन भी लिखा है. उन्होंने कहा कि माता-पिता को यह महसूस होना चाहिए कि उनके बच्चे आज भी वही हैं, जो कभी हुआ करते थे. उन्होंने लिखा कि जिस दिन माता-पिता को एहसास हो जाता है कि उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, उसी दिन उन्हें अपनी उम्र का एहसास होने लगता है. इसलिए जरूरी है कि माता-पिता के सामने अपनी बचपन वाली मासूमियत जिंदा रखी जाए.

सोशल मीडिया पर जबरदस्त प्रतिक्रिया

इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों के दिल जीत लिए हैं. यूजर्स ने इसे रिश्तों की सच्ची तस्वीर बताया. एक यूजर ने लिखा, 'कितना प्यारा पल है, यही जिंदगी की असली खुशी है.' वहीं दूसरे यूजर ने कहा, 'आपसे हमेशा कुछ न कुछ सीखने को मिलता है. यह वीडियो इसलिए खास है क्योंकि इसमें न दिखावा है, न ब्रांडिंग, बस एक बेटा, उसके माता-पिता और उनके बीच का सच्चा रिश्ता. यही वजह है कि यह वीडियो लोगों को अपनी जिंदगी और अपने रिश्तों के बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा है.

