दूसरे बच्चे के जन्म के बाद नहीं रुक रहे भारती सिंह के आंसू, बोलीं- सब है लेकिन फिर भी

कॉमेडियन भारती सिंह ने अपने दूसरे बच्चे के जन्म के बाद होने वाली इमोशनल चुनौतियों के बारे में खुलकर बात की है. भारती और उनके पति, हर्ष लिंबाचिया, हाल ही में एक बेटे काजू के माता-पिता बने हैं और 27 दिसंबर को घर लौटे हैं. अपने लेटेस्ट व्लॉग में भारती ने अपने पोस्टपार्टम संघर्षों के बारे में खुलकर बात की. यह खुलासा करते हुए कि वह बेकाबू होकर रो रही हैं, जबकि हर्ष के प्यार भरे सपोर्ट ने ऑनलाइन लोगों का दिल जीत लिया.

भारती सिंह के पोस्टपार्टम संघर्ष

अपने व्लॉग में भारती सिंह को रोते हुए देखा गया, जब उन्होंने बताया कि वह उन कारणों से अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, जिन्हें वह खुद भी नहीं समझ पा रही हैं. उन्होंने कहा, “मैं अभी रोकर हटी हूं, पता नहीं किस बात का रोना आया जा रहा है. मुझे समझ नहीं आ रहा. बैठे-बैठे रोना निकल रहा है, किस बात पे रोना निकल रहा है समझ ही नहीं आ रहा. सब कुछ सही है घर में, काम काज वाले लोग भी बहुत हैं, हर चीज़ के लिए बंदा है घर में.” भारती ने आगे अपनी उलझन और इमोशनल परेशानी ज़ाहिर करते हुए कहा, “मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मुझे क्यों रोना आ रहा है. मेरे साथ क्या हो रहा है यार. भगवान ने इतनी खुशियां दी हैं, यह पोस्टपार्टम इफ़ेक्ट क्या होता है? क्यों?

बाद में व्लॉग में जब हर्ष घर आए तो भारती ने दूसरों की तरह ना घूम पाने को लेकर अपनी निराशा ज़ाहिर की और एक बार फिर रो पड़ीं. हर्ष भारती को गले लगाते, उन्हें दिलासा देते और मज़ाक करके माहौल को हल्का करने की कोशिश करते और धीरे से उनके आंसू पोंछते दिखे. उनके इस प्यारे हावभाव ने दर्शकों का दिल छू लिया, जिन्होंने कमेंट सेक्शन में तारीफ़ों की बाढ़ ला दी. एक कमेंट में लिखा था, “सिर्फ़ खुशनसीब लोगों को ऐसा पति मिलता है जो इस तरह प्यार करता है.” दूसरे ने लिखा, “हर्ष भैया बहुत प्यारे हैं. वह आपका बहुत ख्याल रखते हैं,” जबकि तीसरे ने कमेंट किया, “आप दोनों कपल गोल्स हैं. ”

भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया की लव स्टोरी

भारती और हर्ष पहली बार 2009 में कॉमेडी सर्कस की शूटिंग के दौरान मिले थे. दोनों के बीच रिश्ता दोस्ती के तौर पर शुरू हुआ था, वह जल्द ही प्यार में बदल गया. कुछ समय तक डेटिंग करने के बाद, उन्होंने 2017 में गोवा में एक प्राइवेट शादी समारोह में शादी कर ली. तब से इस कपल ने साथ में कई शो होस्ट किए हैं और अपनी कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों का मनोरंजन करते रहते हैं. 2022 में उनके पहले बेटे लक्ष का जन्म हुआ, और उसके बाद 19 दिसंबर को उनके दूसरे बच्चे, बेटे काजू का जन्म हुआ.