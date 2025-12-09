जान निकल गई... जापान में 7.6 रिक्टर के भूकंप से हिली भारतीय महिला, VIDEO में बताई खौफनाक कहानी

Japan Earthquake: टोक्यो में रहने वाली एक भारतीय महिला ने जापान में आए भीषण भूकंप के दौरान अपने डरावने अनुभव को सोशल मीडिया पर शेयर किया है. जिसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है. सोमवार शाम जापान में 7.6 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिसने उत्तर और पूर्वी तटीय इलाकों को हिला दिया है. लेकिन इन झटकों के बीच एक भारतीय महिला का वीडियो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, जिसमें वह कांपती आवाज़ में कहती हुई सुनाई देती है, “इतना तेज़ भूकंप था कि मेरी तो जान ही निकल गई थी, क्योंकि वो रुक ही नहीं रहा था.”

खाली कॉम्प्लेक्स और अकेली बाहर खड़ी भारतीय महिला

वीडियो में महिला अपने रिहायशी कॉम्प्लेक्स के बाहर खड़ी दिखाई देती है. चारों तरफ़ शांति है, न कोई अफरा-तफरी, न कोई बाहर भागता हुआ इंसान. महिला हैरान होकर बताती है कि इतनी तेज़ी के बावजूद कोई बाहर नहीं आया, क्योंकि जापान में लोग अपनी इमारतों और निर्माण तकनीक पर बेहद भरोसा करते हैं. उनके लिए भूकंप एक सामान्य घटना है और वे जानते हैं कि उनकी इमारतें भारी झटकों को सहने के लिए बनी हैं.

भूकंप के तुरंत बाद समुद्र में उठीं लहरें

जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार, भूकंप के कुछ मिनटों बाद उत्तरी जापान के कई हिस्सों में सुनामी की हल्की लहरें दर्ज की गईं. 1- होक्काइदो के उराकावा शहर में लहरें दर्ज हुईं. 2- आओमोरी प्रांत के मुत्सु ओगावारा पोर्ट पर भी हलचल महसूस की गई. 3- इवाते प्रांत के कुजी पोर्ट में 50 सेंटीमीटर की लहर उठी. इसके अलावा कई तटीय इलाकों में 40–50 सेंटीमीटर तक की लहरें रिकॉर्ड की गईं. इससे पहले एजेंसी ने चेतावनी जारी की थी कि 3 मीटर तक की सुनामी तटीय इलाकों को प्रभावित कर सकती है.

देखें Video:

झटके इतने मजबूत थे कि…

भूकंप का केंद्र मिसावा के उत्तर-पूर्व में 73 किलोमीटर दूर समुद्र में था. भू-विज्ञान सर्वेक्षण के अनुसार, यह झटका समुद्र की 53 किलोमीटर गहराई से आया था. भूकंप इतना शक्तिशाली था कि उत्तर एवं पूर्वी जापान के बड़े हिस्सों में इसका प्रभाव महसूस किया गया. स्थानीय मीडिया के अनुसार, प्रभावित इलाकों से कई लोगों के घायल होने की खबरें आई हैं. हाचिनोह प्रांत के एक होटल में कई लोग चोटिल हुए, जिसकी पुष्टि जापान के पब्लिक ब्रॉडकास्टर एनएचके ने की है.

सरकार की त्वरित प्रतिक्रिया

जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने कहा कि स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए एक आपातकालीन टास्क फोर्स गठित कर दी गई है. उन्होंने यह भी बताया कि सरकार की प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, और प्रशासन राहत एवं बचाव से जुड़े हर कदम पर नज़र बनाए हुए है. भूकंप के बाद ईस्ट जापान रेलवे ने कई ट्रेनों की सेवाएं बंद कर दीं. सुरक्षा जांच पूरी होने तक इन्हें रोका गया.

दुनिया का सबसे सक्रिय भूकंपीय देश

जापान ‘रिंग ऑफ फायर' पर स्थित है, जहां दुनिया के लगभग 20% बड़े भूकंप आते हैं. यहां लोगों की जीवनशैली भूकंप-प्रवण इलाके के अनुरूप ढल चुकी है. 2011 की 9.1 तीव्रता वाली विनाशकारी सुनामी ने जापान को भूकंप प्रबंधन और तकनीक को लेकर पहले से कहीं अधिक सतर्क बना दिया है. हाल के महीनों में दुनियाभर में भूकंप की गतिविधियों में वृद्धि देखी गई है. जुलाई में रूस के कामचटका क्षेत्र में 8.8 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसके कारण आसपास के देशों में सुनामी की चेतावनी जारी करनी पड़ी थी.

टोक्यो की भारतीय महिला का डर आज भी ताज़ा

हालांकि जापान में लोग भूकंप को रोजमर्रा का हिस्सा मानकर जीते हैं, लेकिन यह अनुभव हर किसी के लिए इतना आसान नहीं होता. उस भारतीय महिला के लिए भी सोमवार का वह दिन हमेशा याद रहेगा, जब उसकी इमारत झूल रही थी, ज़मीन कांप रही थी, और वह सिर्फ़ यही सोच रही थी- “कहीं मैं ज़िंदा बाहर निकल पाऊंगी या नहीं?”

