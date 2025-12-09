फन फैलाए कोबरा पर पीछे से टूट पड़ा नेवला, दबोचकर कई बार पटका, फिर जो हुआ, खतरनाक फाइट बनी सबसे थ्रिलिंग रील

Mongoose Vs Snake: सांप और नेवले की दुश्मनी कोई नई बात नहीं है. जंगलों से लेकर गांवों और कभी-कभी सड़कों तक, जहां भी इनका आमना-सामना होता है, वहां टक्कर तय मानी जाती है. दोनों के बीच शिकारी और शिकार का रिश्ता है, इसलिए इनके बीच दोस्ती की कोई गुंजाइश ही नहीं. नेवला अपनी अद्भुत फुर्ती, तेज़ मूवमेंट और आंशिक प्रतिरक्षात्मक क्षमता की बदौलत सांप के ज़हर और वार दोनों का सामना कर लेता है. दूसरी ओर सांप चाहे कितना भी खतरनाक क्यों न हो, नेवले का पलटवार उसे हमेशा मुश्किल में डाल देता है.

इंटरनेट पर ऐसा ही एक रोमांचक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सड़क किनारे एक कोबरा और नेवले की भिड़ंत को लोग सांस रोककर देखते रह जाते हैं. वीडियो की थ्रिलिंग एडिटिंग और बैकग्राउंड में बजता गाना, दोनों मिलकर रील को इतना इंगेजिंग बना देते हैं कि दर्शक इसे पूरा देखे बिना स्क्रॉल ही नहीं कर पाते.

क्यों नहीं जमती सांप और नेवले की?

नेवला एक प्राकृतिक शिकारी है और सांप उसके भोजन का अहम हिस्सा. दोनों एक ही इलाके में रहते हैं, खाने की खोज में एक ही जगह घूमते हैं और ऐसे में आमना-सामना होते ही लड़ाई छिड़ जाना लगभग तय है. कुछ वजहें इसे और स्पष्ट कर देती हैं. जैसे...दोनों का निवास क्षेत्र आम तौर पर एक-दूसरे से मिलता-जुलता होता है. शिकार के लिए प्रतिस्पर्धा उन्हें आमने-सामने ला देती है. नेवला सांप से कई गुना तेज़ और चपल होता है, इसलिए उसके वार से बचकर तत्काल पलटवार कर देता है. नेवले के शरीर में सांप के ज़हर के प्रति आंशिक प्रतिरोध क्षमता होती है. ज़मीन पर लड़ाई में नेवले की उछल-कूद और रफ्तार सांप को लगातार दबाव में रखती है.

इसी स्वाभाविक टकराव के कारण बॉलीवुड फिल्मों में भी दोनों को जानी-दुश्मन की तरह दिखाया जाता है, जबकि सच यही है कि प्रकृति ने इन्हें शिकारी और शिकार के रूप में बनाया है.

देखें Video:

पीछे से किया अचानक हमला

वायरल वीडियो में एक कोबरा सड़क की ओर मुंह करके फन फैलाए खड़ा नजर आता है. तभी पीछे से चुपके से आता हुआ नेवला अचानक हमला करता है. पहला वार भले ही कोबरा टाल देता है, लेकिन इसके बाद दोनों सामने-सामने भिड़ जाते हैं. नेवले की फुर्ती कोबरा को बचाव में रहने पर मजबूर कर देती है, लेकिन सांप भी हार मानने वालों में से नहीं. दोनों लगातार एक-दूसरे पर वार करते रहते हैं और यह जंग हर पल ज्यादा रोमांचक होती चली जाती है.

कुछ ही सेकंड में कोबरा घायल दिखाई देने लगता है, लेकिन फिर भी मुकाबला जारी रखता है. अंत में नेवला उसे खींचकर झाड़ियों की ओर ले जाता है और इसके साथ ही वीडियो खत्म हो जाता है. पूरी भिड़ंत सिर्फ 28 सेकंड की है, लेकिन दर्शकों के लिए यह किसी थ्रिलर सीन से कम नहीं लगती. एक यूजर ने कमेंट में लिखा- “हम सबने फूड चैन पढ़ा है, इसलिए कैमरामैन को दोष मत दीजिए.”

करोड़ों व्यूज और हजारों कमेंट

इस रोमांचक रील को इंस्टाग्राम यूजर @shubhhh__official ने पोस्ट किया है. कैप्शन में उन्होंने लिखा- “नाग और नेवले की असली जंग.” रील को सिर्फ चार दिन में 1 करोड़ 42 लाख से ज्यादा व्यूज, 1200 से ज्यादा कमेंट, और 4 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. यही वजह है कि यह वीडियो कई लोगों की इंस्टा फीड पर लगातार नजर आ रहा है. प्रकृति के इस कच्चे, असली और बिना फिल्टर वाले मुकाबले ने एक बार फिर दिखा दिया कि जंगली दुनिया में हर पल जीवन और मौत का खेल चलता रहता है, और इसमें जीतता वही है जिसकी फुर्ती और समझ सबसे तेज़ हो.

यह भी पढ़ें: मां के 60वें जन्मदिन पर ऐसा तोहफा किसी बेटे ने नहीं दिया होगा, बर्थडे गिफ्ट ने हर किसी को कर दिया हैरान

बेटी गा रही थी किशोर कुमार का गाना, पास बैठे पापा ने अचानक किया कुछ ऐसा, Video बार-बार देखकर भी नहीं थके लोग

पारदर्शी कब्र में दफन होते हैं यहां लोग, अपनों को कंकाल में बदलते देखती है फैमिली, Video देख कांप उठेगी रूह