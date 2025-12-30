तारा सुतारिया ने एपी ढिल्लों के साथ अपने वायरल वीडियो पर तोड़ी चुप्पी, बताया वीडियो का पूरा सच

सोशल मीडिया पर पिछले दो दिन से तारा सुतारिया का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि तारा सिंगर एपी ढिल्लों के बहुत करीब हैं और एक किस जैसा जेस्चर दिखाया गया था. इस वीडियो को इंटरनेट पर खूब शेयर किया जा रहा था और लोग वीर के एक्सप्रेशन और तारा और एपी के क्लोज वीडियो पर कई बातें बना रहे थे. दरअसल तारा सुतारिया हाल ही में मुंबई में हुए सिंगर एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट में उनके साथ स्टेज पर शामिल हुईं. ब्लैक आउटफिट में बेहद खूबसूरत लग रही तारा ने एपी ढिल्लों के साथ अपना गाना 'थोड़ी सी दारू' गाया, जिस पर भीड़ एक्साइटेड हो गई. गाना बजते समय दोनों को स्टेज पर गले मिलते हुए भी देखा गया और कॉन्सर्ट के वीडियो जल्दी ही वायरल हो गए.

तारा सुतारिया ने दिया ट्रोलर्स को जवाब

कुछ वीडियो को तारा के बॉयफ्रेंड, एक्टर वीर पहाड़िया के रिएक्शन शॉट्स के साथ एडिट किया गया था, जिससे तारा और एपी ढिल्लों की ऑन-स्टेज केमिस्ट्री पर उनके रिएक्शन को लेकर ऑनलाइन चर्चा शुरू हो गई. इन अटकलों के बीच, तारा सुतारिया ने वायरल क्लिप्स पर बात की और उन्हें फेक बताया. तारा की पोस्ट पर वीर ने भी कमेंट किया और बताया कि उनके जिस एक्सप्रेशन का वायरल वीडियोज में इस्तेमाल हो रहा है वह किसी और गाने के वक्त का है.

सोमवार 29 दिसंबर को तारा ने सोशल मीडिया पर कॉन्सर्ट के वीडियो शेयर किए, और एपी ढिल्लों के साथ परफॉर्म करने पर अपनी खुशी जाहिर की. उन्होंने लिखा, "लाउट एंड प्राउड!!! apdhillon FAV!!! क्या रात थी! हमारे गाने के लिए इतना प्यार देने के लिए मुंबई का शुक्रिया, और साथ में और म्यूजिक और यादों के लिए."

ऑनलाइन कमेंट्स और चर्चा पर रिएक्ट करते हुए तारा ने आगे कहा, "झूठी बातें, 'चालाक एडिटिंग' और लोगों के पेड पीआर कैंपेन हमें हिला नहीं सकते. आखिर में, प्यार और सच्चाई हमेशा जीतते हैं. तो मजाक उन बुलीज पर है."

वर्कफ्रंट पर क्या है अपडेट?

फिल्मों की बात करें तो तारा आखिरी बार 'अपूर्वा' में नजर आई थीं. इस फिल्म में राजपाल यादव, अभिषेक बनर्जी और धैर्य करवा भी हैं. चंबल में सेट यह फिल्म एक आम महिला की कहानी है जो असाधारण परिस्थितियों का सामना करती है और जिंदा रहने के लिए कुछ भी करेगी. अब वह यश की 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' में नजर आएंगी, जो 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. एक्शन-ड्रामा फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' को गीतू मोहनदास ने डायरेक्ट किया है. यह फिल्म एक साथ इंग्लिश और कन्नड़ में शूट की गई है, और यह हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और दूसरी भाषाओं में भी रिलीज होगी.