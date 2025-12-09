टिप के पैसों से खरीदी 10 लाख की कार! आखिर ऐसा क्या करता है ये भारतीय? जानकर उड़ जाएंगे होश

इंटरनेट पर आए दिन लोग अपने अनूठे अनुभव और दिलचस्प दावे साझा करते रहते हैं, लेकिन कुछ कहानियां इतनी हैरान कर देने वाली होती हैं कि लोग अविश्वास और उत्सुकता में एक साथ घिर जाते हैं. हाल ही में एक भारतीय शख्स ने ऐसा ही दावा किया है कि उसने सिर्फ टिप के पैसों से 10 लाख रुपये की कार खरीदी है. यकीन करना आसान नहीं, लेकिन उसके पोस्ट के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर यह शख्स करता क्या है और उसे ऐसी टिप मिलती कैसे है?

क्रूज शिप का बटलर, मेहनत की मिसाल

यह कहानी महाराष्‍ट्र के रहने वाले प्रवीण जोशीलकर की है, जो एक इटालियन क्रूज शिप पर बटलर के रूप में काम करते हैं. प्रवीण अलग-अलग जहाजों पर तैनात रहते हैं और क्रूज लाइफ, समुद्र में बीते दिनों और अपने काम से जुड़ी दिलचस्प झलकें सोशल मीडिया पर साझा करते हैं. उनके वीडियो न सिर्फ मनोरंजक होते हैं, बल्कि क्रूज इंडस्ट्री में करियर बनाने के इच्छुक लोगों के लिए प्रेरणा भी बनते हैं. क्रूज शिप पर बिज़नेस क्लास और लग्ज़री केबिन्स में रुकने वाले यूरोपीय और अमेरिकी गेस्ट बटलर्स को भारी-भरकम टिप देते हैं और प्रवीण इसी टिप से अपनी ज़िंदगी चलाने का दावा करते हैं.

“सैलरी भविष्य के लिए, मेरा आज तो टिप से चलता है”

इंस्टाग्राम पर @pravinjoshilkar_cruisevlogger नाम के हैंडल से प्रवीण ने अपनी नई कार के साथ एक तस्वीर पोस्ट की है. कैप्शन में उन्होंने बड़ी ही सादगी से लिखा: “क्रूज शिप पर काम करोगे, तो टिप्स से सब कुछ खरीद सकते हो. सैलरी को मैं भविष्य के लिए बचा कर रखता हूं, मेरा खर्च टिप से चल जाता है.” उन्होंने उस पोस्ट के जरिए उन सभी विदेशी यात्रियों का धन्यवाद भी किया, जो दिल खोलकर कैश टिप देते हैं. तस्वीर में प्रवीण अपनी नई कार के साथ खड़े दिखाई देते हैं और यही देखकर लोग दंग रह गए कि क्या वाकई टिप से 10 लाख तक बचाए जा सकते हैं?

होटल मैनेजमेंट पासआउट

प्रवीण ने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की है और धीरे-धीरे क्रूज शिप इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई. उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर क्रूज लाइफ के बारे में ढेरों वीडियो मौजूद हैं, जहां वे काम का अनुभव, मेहमानों से मिलने वाली टिप, लाइफस्टाइल, और करियर के अवसर के बारे में खुलकर बताते हैं. उनके कंटेंट ने कई युवाओं को इस फील्ड में आने के लिए प्रेरित किया है.

किसी ने बधाई दी, किसी ने नौकरी के लिए पूछा

प्रवीण की पोस्ट पर लोगों ने जमकर कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, “बधाई हो भाई, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो!” दूसरे यूजर ने लिखा- “बहुत बढ़िया! मेहनत रंग लाती है.” तीसरे यूजर ने लिखा -“भाई, मैं भी ऐसी नौकरी कैसे पा सकता हूं? प्लीज गाइड करो!” कई यूजर्स ये जानने के लिए उत्सुक दिखे कि क्रूज शिप पर टिप्स इतनी कैसे मिल जाती हैं.

कहानी ने जगाई लोगों में उम्मीद

प्रवीण जोशीलकर का वायरल दावा यह दिखाता है कि सही अवसर, अनुशासन और कठिन मेहनत से विदेशों में काम करने वाले भारतीय कैसे अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं. टिप भले ही सुनने में छोटी लगती हो, लेकिन क्रूज इंडस्ट्री में यह कई बार सैलरी से भी ज्यादा कमाई करवा देती है और प्रवीण इसका जीता-जागता उदाहरण हैं.

