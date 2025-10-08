बेंगलुरु में सड़क पर लोगों के साथ हो रहा बड़ा स्कैम, वायरल Video से खुली पोल, देखते ही खौल उठेगा खून

कई फिल्मों में आपने देखा होगा कि कैसे विलेन के चेले-चपाटे हीरो की कार को बीच सड़क पंचर कर उसे अपने जाल में फंसाने के लिए कीलों का इस्तेमाल करते हैं. ठीक ऐसा ही एक स्कैम बेंगलुरु से सामने आया है. एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि बेंगलुरु की सड़कों पर बड़ा स्कैम किया जा रहा है. इस वीडियो में एक ग्रुप सड़क पर पड़ी इन कीलों को दिखाता नजर आ रहा है. यह वीडियो बेंगलुरु के मंदारगिरी हिल के पास बने फ्लाईओवर से सामने आया है. सैर से लौट रहे एक ग्रुप ने यह वीडियो रिकॉर्ड किया. इस फुटेज में IKEA शोरूम के पास सड़क में धंसी एक कील की वजह से उनकी साइकिल का टायर पंक्चर हो गया. खुशकिस्मती से, इन लोगों के पास एक एक्स्ट्रा ट्यूब थी और उन्होंने उसे मौके पर ही बदल दिया.



बेंगलुरु में हो रहा बड़ा स्कैम

वीडियो में देखेंगे कि जैसे-जैसे वो आगे बढ़े उन्हें सड़क पर कई कीलें बिखरी हुई मिलीं. फिर इन लोगों ने इन कीलों का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर कर लोगों को अलर्ट किया. वीडियो में बताया जा रहा है कि ये कीलें जानबूझकर सड़क पर लगाई गई हैं. वीडियो में देखेंगे कि अगले ही पल एक और साइकिल का पंचर हुआ और टायर फट गया. वीडियो पोस्ट करने वालों ने दावा किया है कि यह किसी घोटाले या जबरन वसूली के रैकेट का हिस्सा हो सकता है, जिसमें लोगों को फंसाकर वहां आस-पास के मरम्मत करने वालों की मदद लेने के लिए मजबूर किया जाता है, ताकि पैसा कमाया जा सके.

देखें Video:



???? SCAM ALERT for Bengaluru Citizens ????

⚠️ Public Awareness Message ⚠️



A recent shocking incident has come to light near Mandaragiri Hill, and it serves as an urgent warning for all motorists and two-wheeler riders in Bengaluru.A group of people who had gone for an outing… pic.twitter.com/zG09cmnTPp — Karnataka Portfolio (@karnatakaportf) October 6, 2025

लोगों ने शेयर किया अपना एक्सपीरियंस

यह वीडियो @karnatakaportf नामक एक्स हैंडल पर शेयर किया गया है और बेंगलुरु सिटी पुलिस को टैग करते हुए इसमें हस्तक्षेप का अनुरोध किया है, लेकिन अब तक, अधिकारियों का इस पर कोई बयान नहीं आया है और ना ही कोई कार्रवाई की गई है. इस वीडियो को 60 हजार से अधिक बार देखा जा चुका है. इस पर एक यूजर ने लिखा है, 'यह कितना बड़ा स्कैम है, यह जरूरी है कि लोगों को इसके बारे में पता चले, मुझे उम्मीद है कि अधिकारी जल्द कार्रवाई करेंगे'. एक और लिखता है, 'एचएसआर आगरा फ्लाईओवर पर, खासकर दोनों तरफ, कुछ साल पहले यह ऐसा ही स्कैम चलाया गया था, नाम भूल गया, लेकिन एक आदमी हर सुबह घंटों तक चुंबकीय छड़ी की मदद से सभी कीलों को इकट्ठा करता था'.

