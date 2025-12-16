Live रिपोर्टिंग के दौरान बैल ने मारी ऐसी तूफानी एंट्री...पाकिस्तानी पत्रकार की ही बना दी 'ब्रेकिंग न्यूज'

Pakistani reporter attacked by bull: सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में पाकिस्तान की बकरा मंडी से लाइव रिपोर्टिंग कर रही महिला रिपोर्टर के साथ ऐसा हादसा हुआ कि देखने वाले पहले हंसे, फिर हैरान रह गए. अचानक आए एक बैल ने रिपोर्टर को जोरदार टक्कर मार दी और कैमरा चलता ही रहा. अब यह वीडियो लाखों बार देखा जा चुका है और इंटरनेट पर बहस का विषय बन गया है.

ये भी पढ़ें:-धरती में समा रहा तुर्की? इन 700 गड्ढों ने मचाई सनसनी, दुनिया के लिए बजी खतरे की घंटी!

पाकिस्तान से सामने आया हैरान करने वाला वायरल वीडियो (Shocking Viral Video from Pakistan)

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जो पड़ोसी देश पाकिस्तान का बताया जा रहा है. इस वीडियो में एक महिला रिपोर्टर बकरा मंडी से लाइव रिपोर्टिंग कर रही होती है. वह जानवरों की कीमतों और मंडी के हालात को लेकर लोगों से बातचीत कर रही होती है, तभी अचानक वहां मौजूद एक बैल बेकाबू हो जाता है और रिपोर्टर की ओर दौड़ पड़ता है. कुछ ही सेकंड में माहौल पूरी तरह बदल जाता है. यह वीडियो देखते ही देखते लाखों लोगों तक पहुंच गया और अब लोग इसे मजेदार, हैरान करने वाला और लापरवाही भरा हादसा बता रहे हैं.

ये भी पढ़ें:-बिना हेलमेट होने वाला था चालान, फिर शख्स ने बताई ऐसी समस्या, पुलिसवाले ने भी जोड़ लिए हाथ

लाइव रिपोर्टिंग के दौरान कैसे बदला पूरा नजारा (bakra mandi viral video)

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महिला रिपोर्टर मंडी में जानवरों के बीच खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रही थी. आसपास लोग मौजूद थे और माहौल सामान्य लग रहा था, तभी अचानक दो बैल तेजी से दौड़ते हुए फ्रेम में आते हैं. उनमें से एक बैल सीधे रिपोर्टर से टकरा जाता है. रिपोर्टर चीखने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाती, बैल उसे पेट की ओर से जोरदार टक्कर मार देता है. रिपोर्टर जमीन पर गिर जाती है और कुछ पल के लिए अफरा-तफरी मच जाती है

Bull Hits Reporter during Live tv Coverage in Pakistan

pic.twitter.com/eP23iFXykv — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) July 2, 2024

कैमरा चलता रहा, माइक फंसा रहा (live reporting accident)

इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि कैमरा मैन लगातार शूटिंग करता रहा. रिपोर्टर का माइक बैल के सींग में उलझ जाता है और वह कुछ दूरी तक घसीटता हुआ भी नजर आता है. आसपास खड़े लोग बाद में आगे आकर महिला को उठाने और संभालने में मदद करते हैं. राहत की बात यह है कि इस घटना में रिपोर्टर को कोई गंभीर चोट नहीं आई. कुछ देर बाद वह खुद खड़ी होती है, लेकिन तब तक वीडियो सोशल मीडिया के लिए एक बड़ा वायरल कंटेंट बन चुका था.

ये भी पढ़ें:-400 साल पहले अपनाया इस्लाम, लेकिन अपनी जड़ें नहीं भूला मुस्लिम ब्राह्मण, शादी का कार्ड हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर लोगों की मजेदार प्रतिक्रियाएं (reporter hit by bull)

इस वीडियो को X (पहले ट्विटर) पर Gharkekalesh नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसे अब तक 6 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. यूजर्स इस पर जमकर मजेदार कमेंट कर रहे हैं. कुछ लोगों ने लिखा, 'ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है.' तो कुछ ने तंज कसते हुए कहा, 'बैल नाराज हो गया.' वहीं कई यूजर्स ने कैमरा मैन की भूमिका पर सवाल उठाते हुए लिखा कि, रिपोर्टर को बचाने के बजाय वीडियो बनाते रहना कितनी बड़ी लापरवाही है.

ये भी पढ़ें:-8 हजार में आतंकी से भिड़ जाऊं...सिक्योरिटी गार्ड से क्या उम्मीद करते हैं सोसायटी के लोग, बात सुनकर चौंक जाएंगे

पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे ऑन-एयर हादसे (Pakistan viral video)

यह पहला मौका नहीं है जब लाइव रिपोर्टिंग के दौरान किसी रिपोर्टर के साथ ऐसा हादसा हुआ हो. इससे पहले भी पाकिस्तान में एक रिपोर्टर पर गायों के झुंड ने हमला कर दिया था, जिसका वीडियो वायरल हुआ था. वहीं हाल ही में एक अन्य वीडियो में ऑन-एयर रिपोर्टिंग के दौरान एक कुत्ता महिला रिपोर्टर के हाथ से माइक छीनकर भाग गया था. ऐसी घटनाएं दिखाती हैं कि ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान सुरक्षा कितनी जरूरी है, खासकर तब जब रिपोर्टिंग जानवरों या भीड़-भाड़ वाली जगहों पर की जा रही हो.

ये भी पढ़ें:-ये शादी है या स्पा सेंटर? वायरल वीडियो देख लोगों ने पकड़ लिया माथा