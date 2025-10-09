विज्ञापन
बिहार के जयनगर से दिखीं हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां! वायरल Video देख लोगों को नहीं हो रहा यकीन

जयनगर के स्थानीय लोग नेपाल में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की एक झलक अपने घरों से पाकर रोमांचित थे. ये एक दुर्लभ नज़ारा है, जिसने कई लोगों को विस्मित कर दिया.

बिहार के जयनगर से दिखीं हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां! वायरल Video देख लोगों को नहीं हो रहा यकीन
बिहार के जयनगर से दिखा माउंट एवरेस्ट का खूबसूरत नजारा, देखें Video

एक सोशल मीडिया यूजर ने बिहार के मधुबनी जिले के एक छोटे से सीमावर्ती कस्बे जयनगर से विशाल माउंट एवरेस्ट का एक मनमोहक वीडियो शेयर किया है. हाल ही में हुई भारी बारिश के बाद साफ़ आसमान और स्वच्छ हवा के कारण उत्तरी राज्य से बर्फ से ढकी ये खूबसूरत पर्वतमालाए दिखाई दे रही थीं. जयनगर के स्थानीय लोग नेपाल में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की एक झलक अपने घरों से पाकर रोमांचित थे. ये एक दुर्लभ नज़ारा है, जिसने कई लोगों को विस्मित कर दिया.

सत्यम राज नाम के यूजर ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "बिहार के मधुबनी स्थित जयनगर से हिमालय के भव्य नजारे."

पोस्ट यहां देखें:

जयनगर कमला नदी के तट पर स्थित है और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हिमालय के बदलते रंगों का एक सुंदर दृश्य यहां से देखा जा सकता है. ऑनलाइन यूजर्स ने बताया है कि पर्वतमालाओं को देखने का सबसे अच्छा समय वसंत पंचमी से होली और दुर्गा पूजा से कार्तिक पूर्णिमा तक है, जब हवा ठंडी रहती है.

ये पर्वतमालाएं 2020 में, COVID-19 महामारी के दौरान भी दिखाई दीं, जब लॉकडाउन के कारण प्रदूषण का स्तर काफी कम हो गया था. भारतीय विदेश सेवा (IFS) अधिकारी परवीन कासवान ने कमेंट सेक्शन में लिखा, "संदर्भ के लिए, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मूल रूप से मुजफ्फरपुर से भी देखी गई थी. अन्य स्थानों के साथ. अधिक जानकारी के लिए जॉन की लिखित 'द ग्रेट आर्क' पढ़ें."

हैरान हैं लोग

एक यूजर ने लिखा, "इस वीडियो में दिख रहा माउंट एवरेस्ट 8.8 किमी ऊंचा है. यह वाकई बहुत ऊंचा है. ज़रा सोचिए, विमान लगभग 8 से 10 किमी की ऊंचाई पर उड़ते हैं और इससे भी दिलचस्प बात यह है कि आप अंतरिक्ष में 100 किमी की ऊंचाई से प्रवेश करते हैं."

दूसरे ने लिखा, "आजकल दुर्लभ दृश्य! हिमालय हमेशा मौजूद रहता है, लेकिन प्रदूषण अक्सर उसे छिपा देता है," वहीं एक अन्य ने लिखा, "वाह, शेयर करने के लिए धन्यवाद! मुझे नहीं पता था कि बिहार से हिमालय देखा जा सकता है?" 

