हैप्पी डिवोर्स! शख्स ने तलाक के बाद जमकर मनाया जश्न, मां ने की दूध से ‘शुद्धि’ की रस्म, Video हुआ वायरल

Man celebrates Divorce: सोशल मीडिया पर एक अनोखा वीडियो इन दिनों जबरदस्त वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स अपने तलाक का जश्न मनाते हुए नजर आ रहा है. आमतौर पर लोग शादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन इस शख्स ने अपने “डिवोर्स डे” को खास अंदाज में सेलिब्रेट किया. वीडियो में देखा जा सकता है कि वह खुशी-खुशी “हैप्पी डिवोर्स” का बोर्ड पकड़े मुस्कुरा रहा है, इस दौरान उसकी मां दूध से उसे नहला रही है और ‘शुद्धि' की रस्म निभा रही है.

मां ने की बेटे की ‘दूध शुद्धि'

वीडियो में आप देख सकते हैं कि सबसे खास पल तब आता है जब शख्स की मां उसके ऊपर दूध डालते हुए कहती हैं कि अब उसका बेटा “अपवित्र रिश्ते” से मुक्त हो गया है. इस ‘दूध शुद्धि' की रस्म को देखकर यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ ने इसे मजेदार कहा तो कुछ ने इसे अजीब और अनोखा बताया.

देखें Video:

यूजर्स की मिली-जुली प्रतिक्रिया

इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को (@iamdkbiradar) नाम के यूजर ने शेयर किया है. वीडियो को अबतक 3 करोड़ 73 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. वीडियो के कैप्शन में लिखा है, "कृपया खुश रहें और खुद का जश्न मनाएं, उदास न हों. 120 ग्राम सोना और 18 लाख नकद लिया नहीं दिया हूं, सिंगल हूं, खुश हूं, आजाद हूं, मेरी जिंदगी, मेरे नियम, सिंगल और खुश हूं. वीडियो के वायरल होने के बाद कमेंट सेक्शन में लोगों ने अपनी-अपनी राय रखी. एक यूजर ने लिखा – “भाई ने तो शादी को त्योहार और तलाक को पर्व बना दिया.” वहीं दूसरे ने मजाक में कहा - “अब हर तलाक पर ‘शुद्धि पूजन' ट्रेंड करेगा.”

‘हैप्पी डिवोर्स' पर मचा बवाल

हालांकि, कुछ लोगों ने इसे सामाजिक सोच के खिलाफ बताया और कहा कि ऐसे सेलिब्रेशन से रिश्तों की गंभीरता पर असर पड़ता है. वहीं कई लोगों ने इस वीडियो को एक नए नजरिए से देखने की बात कही – कि हर किसी को अपने फैसले के बाद खुश रहने का हक है. फिलहाल, एनडीटीवी इस वीडियो में बताई गई किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता है.

यह भी पढ़ें: शख्स के अकाउंट में गलती से आ गए सैलेरी से 300 गुना पैसे, तुरंत छोड़ी नौकरी और कोर्ट केस में जीत गया सारे पैसे!

न कोई डिलीवरी चार्ज, न प्लेटफार्म फीस, Zomato का 7 साल पुराना बिल वायरल, देखकर सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

मां नहीं बन पा रही थी पत्नी, डॉक्टर ने बताई पति की ऐसी बड़ी गलती, सुनकर घूम जाएगा दिमाग, नहीं रुकेगी हंसी