विज्ञापन
विशेष लिंक

रहमान डकैत वाले 'ल्यारी' को क्यों कहा जाता है पाकिस्तान का ब्राजील? जानें अब कैसे हैं हालात

Dhurandhar Rehman Dakait: धुरंधर फिल्म में अक्षय खन्ना के रोल को काफी पसंद किया जा रहा है, उन्होंने पाकिस्तानी गैंगस्टर रहमान डकैत का किरदार निभाया है. रहमान डकैत पाकिस्तान के ल्यारी में रहता था और यहां उसका राज चलता था.

Read Time: 3 mins
Share
रहमान डकैत वाले 'ल्यारी' को क्यों कहा जाता है पाकिस्तान का ब्राजील? जानें अब कैसे हैं हालात
Rehman Dakait: धुरंधर में पाकिस्तान के ल्यारी की कहानी

Dhurandhar Rehman Dakait: अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर धुआं उड़ा दिया है. रिलीज के बाद से ही इस फिल्म ने कमाई के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और फिल्म ने अब तक 150 करोड़ से ज्यादा कमा लिए हैं. फिल्म में पाकिस्तान के एक शहर की कहानी दिखाई गई है, जहां रहमान डकैत नाम के एक गैंगस्टर का बोलबाला है. यही वजह है कि पाकिस्तान में भी फिल्म की खूब चर्चा हो रही है. जिस शहर का जिक्र इस फिल्म में है, उसका नाम ल्यारी है. आज हम आपको इस ल्यारी की कहानी बताएंगे और ये भी जानकारी देंगे कि इसे पाकिस्तान का ब्राजील क्यों कहा जाता है. 

कुछ ऐसा है पाकिस्तान का ल्यारी

पाकिस्तान के कराची में स्थित ल्यारी सबसे घनी आबादी वाली जगहों में से एक है और इस इलाके में अपराध का एक लंबा दौर देखने को मिला. इस इलाके की आबादी करीब 10 लाख से ज्यादा है. यहां पर पश्तून, सिंधी, पंजाबी और बलोच बोलने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा है. आमतौर पर यहां ज्यादातर लोग मजदूरी का काम करते हैं. 

जॉर्डन में कुल कितने हिंदू रहते हैं? जहां पहुंचे हैं पीएम मोदी

गैंगस्टर्स और अपराध का दौर

आज से करीब 20-25 साल पहले ल्यारी में कई गैंग अपने चरम पर थे, इन्हीं में रहमान डकैत भी शामिल था. इस पूरे इलाके में ड्रग्स का कारोबार चलता था और फिर इसके लिए वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई. हत्याओं का दौर चला और इस पूरे इलाके में रहमान डकैत समेत कई अपराधियों का खौफ फैलने लगा. आखिरकार 2009 में पुलिस के साथ एक एनकाउंटर में रहमान डकैत को मार गिराया गया, इस एनकाउंटर को पाकिस्तान के विवादित पुलिस अधिकारी एसपी चौधरी लीड कर रहे थे. इसके कुछ ही साल बाद ल्यारी से बाकी अपराधियों का भी सफाया कर दिया गया. 

फिल्म धुरंधर में अक्षय खन्ना ने गैंगस्टर रहमान डकैत का रोल किया है, वहीं संजय दत्त को एसपी चौधरी के रूप में देखा जा सकता है. इनके अलावा भी बाकी पाकिस्तानी गैंगस्टर्स को फिल्म में दिखाया गया है. 

कहलाता है पाकिस्तान का ब्राजील

ल्यारी को आज पाकिस्तान का ब्राजील भी कहा जाता है. इसकी वजह है कि यहां पर फुटबॉल का अलग ही क्रेज है. जब भी फुटबॉल का कोई बड़ा इवेंट या फिर वर्ल्ड कप होता है तो यहां की गलियों में फुटबॉल का प्यार देखा जा सकता है. गैंगवॉर के दौर में भी यहां फुटबॉल को लेकर ऐसा ही क्रेज था, हालांकि एक मैच के दौरान धमाके के बाद ये थोड़ा कम हो गया. ल्यारी में कई फुटबॉल एकेडमी हैं, जहां लड़के और लड़कियां फुटबॉल सीखते हैं. हालांकि आज भी ल्यारी पर गैंगवॉर और क्राइम की दुनिया का काला दाग लगा हुआ है. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dhurandhar Rehman Dakait, Rehman Dakait, Lyari Pakistan, Brazil Of Pakistan, Dhurandhar Pakistan
Get App for Better Experience
Install Now