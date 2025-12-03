12 साल बाद जब बच्ची ने पहली बार सुनी अपनी मां की आवाज, वीडियो देख फट पड़ेगा कलेजा

Brazil Girl Hearing First Time: कभी-कभी सोशल मीडिया पर एक ऐसा पल आंखों के सामने आ जाता है, जो दिल को चीरकर सीधा अंदर उतर जाता है. एक ऐसी ही लड़की का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों को इमोशनल कर रहा है. एक लड़की जिसने 12 साल की उम्र में पहली बार 'मां की आवाज' सुनी और अगले एक सेकंड में उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा. आंखों में खुशी के आंसू थे और बेटी मुस्कुराते-मुस्कुराते अचानक फूट-फूट कर रो पड़ी. वजह थी मां की वो आवाज, जो उसने अपने जन्म से आज तक पहली बार सुनी थी. इसी खास पल का वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर करोड़ों दिल जीत रहा है.

ये भी पढ़ें:-कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर ऑटो क्यों चला रहा ये शख्स, कहानी सुन लोगों के निकले आंसू

ब्राजील के क्लिनिक में हुआ 'जादुई पल' (viral emotional video)

वीडियो ब्राजील के एक ऑडियोलॉजी क्लिनिक का है, जहां यह टीनएजर लड़की हियरिंग टेस्ट के लिए बैठी है डिवाइस ऑन होते ही जैसे ही डॉक्टर पूछता है,'क्या आपको आवाज सुनाई दे रही है?' लड़की की आंखें चमक उठती हैं. चेहरा खुशी से खिल जाता है...मानो दुनिया पहली बार उसके लिए जागी हुई हो. उसके सामने बैठी उसकी मां जैसे ही बोलती है. लड़की रुक नहीं पाती. पहली बार अपनी ही मां की असली आवाज सुनकर वह हंसते-रोते फूट पड़ती है.

VIDEO देखने के लिए यहां क्लिक करें

बचपन से सुन नहीं पाती थी ये लड़की (teenager hears moms voice)

वीडियो के मुताबिक, यह बच्ची बचपन से ही गंभीर सुनने की कमी (hearing loss) से जूझ रही थी. जब उसे पहली बार हियरिंग-डिवाइस लगाया गया तो उसके कानों ने वो दुनिया सुनी...जिसे हम हर दिन बिना सोचे समझ लेते हैं. उसके चेहरे का रिएक्शन, सरप्राइज, खुशी और इमोशन सब एक फ्रेम में कैद हो गए.

ये भी पढ़ें:-IAS अफसर की बीवी होने के कैसे नुकसान हैं...महिला ने खोल दिया कच्चा चिट्ठा, बोली- फर्क पड़ता है

सोशल मीडिया इमोशनल 'ये हमारा साल का सबसे खूबसूरत पल'(emotional reel viral)

वीडियो Instagram पर तेजी से वायरल हो गया है. लोग लिख रहे हैं, 'ये तो Miracle जैसा है.' एक यूजर ने लिखा, 'उसकी मुस्कान सब कुछ कह देती है.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'पहली बार किसी की आवाज सुनना कैसा लगता होगा…सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं.' कई डॉक्टरों ने भी इस वीडियो को सुनने की तकनीक (hearing technology) की 'जीती-जागती जीत' बताया है.

ये भी पढ़ें:-टाइम के लूप में फंस गया शख्स! घर से 30 साल पहले निकला, वापस लौटा तो उसके खुलासे चौंकाने वाले थे