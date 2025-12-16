विज्ञापन
विशेष लिंक

VIDEO: तिनके की तरह ढह गई 7 मंजिला ऊंची मूर्ति, तूफानी हवाओं में गिरी ब्राजील की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी

Brazil: अब आपके मन में भी ख्याल आ रहा होगा कि आखिर हवा किस रफ्तार से चल रही थी कि उसने इतनी विशाल स्टैच्यू को भी गिरा दिया. यहां जानिए.

Read Time: 2 mins
Share
VIDEO: तिनके की तरह ढह गई 7 मंजिला ऊंची मूर्ति, तूफानी हवाओं में गिरी ब्राजील की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी
Brazil Viral Video: तिनके की तरह ढह गई 7 मंजिला ऊंची मूर्ति
  • ब्राजील के गुआइबा शहर में तेज हवाओं के कारण स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की 24 मीटर लंबी रेप्लिका (कॉपी) ढह गई
  • ब्राजील की नागरिक सुरक्षा एजेंसी के अनुसार यहां 90 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक रफ्तार वाली हवाएं चलीं
  • स्टैच्यू 2020 में स्थापित की गई थी और 11 मीटर लंबे कंक्रीट बेस पर खड़ी थी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

ब्राजील में आए एक शक्तिशाली तूफान ने रियो ग्रांडे डो सुल के गुआइबा शहर में कुछ ऐसा रूप दिखाया जिसने सबको हैरत में डाल दिया. यहां हवाओं ने रौद्र रूप दिखाया और अमेरिका की तर्ज पर बनी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की 24 मीटर लंबी प्रतिकृति (रेप्लिका) एक हवन मेगास्टोर के बाहर ढह गई. इस चौंकाने वाले लम्हें को कई लोगों ने अपने फोन में वीडियो में रूप में कैद किया गया, जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायलर हो रहा है. इस वायरल वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि  स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की यह विशाल संरचना एक खाली पार्किंग प्लेस में  धीरे-धीरे आगे की ओर झुकती दिखती है और आखिर में जमीन पर गिर जाती है.

अब आपके मन में भी ख्याल आ रहा होगा कि आखिर हवा किस रफ्तार से चल रही थी कि उसने इतनी विशाल स्टैच्यू को भी गिरा दिया. ब्राजील की नागरिक सुरक्षा एजेंसी, डेफ़ेसा सिविल के अनुसार, महानगरीय क्षेत्र में गंभीर मौसम की चेतावनी जारी की गई थी और यहां हवा की गति 90 किमी/घंटा से अधिक हो गई. 

इस स्टैच्यू को 2020 में स्थापित और इंजीनियरों द्वारा प्रमाणित किया गया था. इस स्टैच्यू 11 मीटर के कंक्रीट बेस पर बनाई गई है. स्टैच्यू गिरने के बाद भी यह कंक्रीट बेस बरकरार रहा. अच्छी बात यह रही कि स्टैच्यू के ढहने से कुछ क्षण पहले ही वहां आसपास से वाहनों और लोगों को हटा दिया गया. इसी वजह से स्टैच्यू गिरने से जान-माल की किसी तरह से कोई और अन्य हानि नहीं हुई.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गुआइबा के मेयर मार्सेलो मारानाटा ने घटना की ऑनलाइन पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि हवाएं 80 से 90 किमी/घंटा की रफ्तार के करीब पहुंच गई थी.

यह भी पढ़ें: धड़ाम से गिरते ही आग का गोला बना प्लेन, आसमान में उठा धुएं का गुबार, मैक्सिको विमान हादसे में 7 की मौत

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Brazil, Statue Of Liberty, Climate Change
Get App for Better Experience
Install Now