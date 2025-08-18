बेटी ने कराई माता-पिता को ड्राइवरलेस कार की सैर, वायरल हुआ दिल छू लेने वाला रिएक्शन

Indian woman driverless car ride parents: सोचिए, जब आप कार में बैठें और ड्राइवर की सीट खाली हो, तब आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में रह रही भारतीय महिला अपूर्वा बेन्द्रे (Apurva Bendre) ने अपने माता-पिता को ऐसा ही एक अनोखा सरप्राइज दिया. उन्होंने उन्हें Waymo ड्राइवरलेस कार में घुमाने ले गईं और इस दौरान उनका रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

कैसे हुई ड्राइवरलेस सवारी की शुरुआत? (Waymo driverless car San Francisco)

अपूर्वा ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, अपने माता-पिता को वेमो में घुमाने ले गई और वाह, क्या अनुभव था. यह सुरक्षित, सहज और सच कहूं तो मैन्युअल ड्राइवर से ज़्यादा भरोसेमंद लगा. वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही कार आती है, यह खुद-ब-खुद अनलॉक हो जाती है. परिवार आराम से बैठता है और अपूर्वा स्टार्ट बटन दबाती हैं. इसके बाद कार बिना किसी इंसान के स्टीयरिंग पकड़े, शहर की सड़कों पर आराम से चलने लगती है.

माता-पिता का रिएक्शन हुआ वायरल (parents on a ride)

पूरी राइड के दौरान अपूर्वा के माता-पिता बेहद खुश और उत्साहित नजर आए. उनके चेहरे की मुस्कान ने इंटरनेट का दिल जीत लिया. यूजर्स ने भी ढेरों कमेंट्स किए. कुछ ने मजाकिया अंदाज में पूछा, अगर कार ड्राइवरलेस है, तो इसमें स्टीयरिंग व्हील क्यों है?

एक ही नहीं, दो-दो बार की सवारी

दिलचस्प बात यह रही कि परिवार को यह अनुभव इतना अच्छा लगा कि, पहली 15 मिनट की सवारी के बाद उन्होंने तुरंत दूसरी राइड भी बुक कर ली. अपूर्वा ने कहा कि उन्हें यह न सिर्फ सुरक्षित, बल्कि इंसान से ज्यादा भरोसेमंद ड्राइविंग लगी.

अपूर्वा कौन हैं?

अपूर्वा बेन्द्रे सोशल मीडिया पर जानी-मानी कंटेंट क्रिएटर हैं. वह डांस कवर वीडियो और क्रिएटिव कंटेंट पोस्ट करती रहती हैं और इंस्टाग्राम पर उनके 28,300 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. यह वीडियो सिर्फ टेक्नोलॉजी का कमाल नहीं, बल्कि एक बेटी का अपने माता-पिता के साथ बिताया गया खूबसूरत पल भी है. ड्राइवरलेस कार की यह सवारी हर किसी को यह सोचने पर मजबूर कर रही है कि, भविष्य की ट्रैवलिंग कैसी होगी.

ये भी पढ़ें:- दुनिया का सबसे खतरनाक कोबरा