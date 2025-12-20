19 मिनट के वायरल वीडियो में क्या ये लड़की थी? पुलिस जांच में सामने आया चौंकाने वाला सच

Payal Gaming viral video: सोशल मीडिया पर बीते दिनों एक 19 मिनट का आपत्तिजनक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसे लेकर दावा किया जा रहा था कि इसमें दिखाई देने वाली लड़की मशहूर यूट्यूबर और गेमिंग इंफ्लुएंसर पायल धरे उर्फ Payal Gaming है. इस दावे के बाद इंटरनेट पर हंगामा मच गया. अब इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है.

पायल गेमिंग का वीडियो से कोई संबंध नहीं

महाराष्ट्र राज्य साइबर विभाग के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कार्यालय द्वारा जारी आधिकारिक प्रमाण पत्र में साफ किया गया है कि वायरल वीडियो AI से बनाया गया डीपफेक है और इसका पायल गेमिंग से कोई लेना-देना नहीं है.

पुलिस के अनुसार, वीडियो की जांच एडवांस टेक्नोलॉजी टूल्स की मदद से की गई और यह पाया गया कि क्लिप को छेड़छाड़ कर बदला गया है. यह रिपोर्ट 19 दिसंबर 2025 की है. इस पूरे विवाद के बाद पायल धरे की शिकायत पर महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने आपराधिक केस दर्ज कर लिया है. पुलिस अब यह जांच कर रही है कि वीडियो किसने बनाया, किसने फैलाया और इसके पीछे क्या मंशा थी.

इंस्टाग्राम पर पायल का बयान

पायल ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर महाराष्ट्र पुलिस का धन्यवाद किया और लोगों से अपील की कि वे वीडियो को शेयर न करें और किसी तरह की अटकलें न लगाएं. उन्होंने साफ कहा कि दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने चेतावनी दी है कि ऐसे आपत्तिजनक या फर्जी कंटेंट को शेयर करना आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत अपराध है.

इस कानून के तहत पहली बार दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की जेल होगी. और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. दोबारा अपराध करने पर सजा और भी सख्त है.

कैसे शुरू हुआ विवाद?

पिछले हफ्ते यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैलना शुरू हुआ. कई यूजर्स ने बिना पुष्टि के इसे पायल गेमिंग से जोड़ दिया, जिससे अफवाहों का दौर शुरू हो गया. हालांकि, पायल के फैंस ने शुरुआत में ही वीडियो को मॉर्फ्ड और AI जनरेटेड बताया था. इसके बावजूद वीडियो लगातार शेयर होता रहा.

‘वह लड़की मैं नहीं हूं'

इस विवाद पर पायल ने पहले ही एक सार्वजनिक बयान जारी कर कहा था कि वायरल वीडियो का उनकी जिंदगी, पहचान या निजी पसंद से कोई संबंध नहीं है. उन्होंने बीते दिनों को मानसिक रूप से बेहद परेशान करने वाला बताया और कहा कि उनका नाम और चेहरा गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है.

कौन हैं Payal Gaming?

पायल धरे भारत की जानी-मानी गेमिंग कंटेंट क्रिएटर हैं. उन्होंने 2019 में गेम स्ट्रीमिंग शुरू की. S8UL Esports से जुड़ने के बाद उन्हें बड़ी पहचान मिली. BGMI, PUBG, GTA V और Call of Duty जैसे गेम्स की लाइव स्ट्रीमिंग करती हैं. उनके YouTube पर 4.5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और Instagram पर 4 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं. पिछले साल पायल देश की इकलौती महिला गेमर थीं, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और भारत में गेमिंग इंडस्ट्री के भविष्य पर चर्चा की थी.

डीपफेक का बढ़ता खतरा

यह मामला एक बार फिर दिखाता है कि AI डीपफेक तकनीक कैसे किसी की छवि और करियर को नुकसान पहुंचा सकती है. पुलिस और साइबर विशेषज्ञ लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि बिना पुष्टि किसी भी वीडियो या फोटो को शेयर न करें.

