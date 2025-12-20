विज्ञापन
विशेष लिंक

भाभी इतने छोटे कपड़े पहनती हो, भैया मारते नहीं... घर की मेड ने पूछ लिया ऐसा चुभता सवाल

इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे इस मज़ेदार वीडियो में एक मेड अपनी मालकिन से ऐसे सवाल पूछती है कि लोग हंसी रोक नहीं पा रहे, वीडियो को लाखों बार देखा जा चुका है.

Read Time: 3 mins
Share
भाभी इतने छोटे कपड़े पहनती हो, भैया मारते नहीं... घर की मेड ने पूछ लिया ऐसा चुभता सवाल
मेड के सवाल सुनकर हंसी नहीं रुकेगी

Maid Funny Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मज़ेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें घर की मेड अपनी मालकिन से ऐसे-ऐसे सवाल पूछती है कि देखने वाले अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे. यह वीडियो इंस्टाग्राम पर mai_mohini नाम की यूज़र ने शेयर किया है और लोग इसे जमकर एन्जॉय कर रहे हैं.

‘इतने छोटे कपड़े पहनती हो, भैया मारते नहीं?'

वीडियो में मेड अपनी मालकिन को ‘भाभी' कहकर एक के बाद एक चुभते लेकिन मज़ेदार सवाल दागती है. वह कहती है, भाभी आपके बच्चे नहीं हैं, भाभी इतने छोटे कपड़े पहनती हो, भैया मारते नहीं, भाभी आप थोड़ी मोटी हो गई हो, आपकी एक रोटी कम बना दूं. भाभी आप कितनी चाय पीती हो, आपकी डाइट में चाय भी है. पहली बार आपको देखा तो लगा आंटी बोलूं, फिर पता चला आप तो मेरी ही उम्र की हो. भाभी सिंदूर नहीं लगाती, कम से कम एक छोटी बिंदी तो लगा लिया करो. सामान इतना फैला कर रखती हो भाभी, कुत्ता भी अपनी जगह साफ रखता है. भाभी आप दहेज कितना लाई थीं. मालकिन हर सवाल पर हैरान-परेशान सी नजर आती है और मेड पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मज़ाक उड़ाती रहती है.

देखें Video:

पैसे की बात आई तो मेड ने भी दिखा दिया तेवर

वीडियो में ट्विस्ट तब आता है जब मालकिन झाड़ू-पोछे के पैसे की बात करती है. मालकिन कहती है- दीदी 1500 में काम कर दो. इस पर मेड जवाब देती है- अरे दीदी आपका काम मैं 1000 रुपये में ही कर दूंगी,  आपका घर इतना भी बड़ा नहीं है. इससे बड़ा तो मेरे घर का आंगन है. बस फिर क्या, यही लाइन लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रही है.

क्यों पसंद आ रहा है यह वीडियो?

यह मज़ेदार वीडियो अब तक 4 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 12 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. कमेंट सेक्शन में लोग मेड के डायलॉग्स पर ठहाके लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसी मेड हो तो घर में एंटरटेनमेंट की कमी ही नहीं रहे.  इस वीडियो की खास बात है इसकी रिलेटेबल कॉमेडी. रोज़मर्रा की घरेलू बातों को हल्के-फुल्के मज़ाक के साथ दिखाया गया है, जिसमें मेड और मालकिन के रिश्ते का मज़ेदार पक्ष सामने आता है. यही वजह है कि लोग इसे बार-बार देख रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं. 

यह भी पढ़ें: झुग्गी में रहने वाली मेड के हाथ में iPhone, बोली- पूरा पेमेंट देकर लिया... मालिक अभी सदमे में

होटल के कमरे में घुसते ही उड़ गए होश! दो साल तक बंद रहे दरवाज़े के पीछे छिपा था डरावना मंजर

फिल्मी अंदाज़ में असली चेतावनी! धुरंधर स्टाइल में दिल्ली पुलिस ने समझाया फोन स्कैम का खेल

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Maid Funny Video, Househelp Funny Video, Viral Video
Get App for Better Experience
Install Now